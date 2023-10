Un quadro familiare in Marocco: Al-Attiyah e Toyota davanti a tutti

La polvere era sulla bocca di tutti quando i piloti sono arrivati a Zagora. Nasser Al-Attiyah, che ha iniziato la gara al 38° posto al mattino, ha dovuto lottare per superare molti dei suoi rivali per recuperare il suo deficit nel prologo. A Zagora, il qatariota ha preso il comando del Rally del Marocco, dove punta al suo settimo successo. Ha avuto un vantaggio di 2:19 minuti su Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) con il suo copilota tedesco Timo Gottschalk e di 3:38 su Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Carlos Sainz (Audi Sport) è quarto a 3:55, Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) quinto a 6:51 e Mister Dakar Peterhansel (Audi Sport) sesto a 9:19.

Nel T3, Eryk Goczal ha continuato a stupire. Il più giovane vincitore della storia della Dakar ha fatto un debutto vincente nei Prototipi Leggeri ieri con la sua vittoria nel T4 all'età di 18 anni. Sabato ha confermato la sua performance vincendo la tappa con 29 secondi di vantaggio su Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG). Il polacco ha così conquistato la testa della classifica, con soli 38 secondi di vantaggio sull'americano. Anche nel T4 è stato un nuovo arrivato nella categoria a passare dal T3 al T4 e a sembrare destinato alla vittoria. Joao Ferreira, vincitore del prologo di ieri, alla fine ha perso contro l'italiano Enrico Gaspari e lo spagnolo Juan Manuel Mana (Automode e) con la sua nuova Can-Am South Racing.

I due leader della W2RC FIA, Nasser Al-Attiyah e Yazeed Al-Rajhi, hanno offerto la loro solita prestazione dominante, conquistando la vittoria nella prova speciale e la vittoria assoluta. Sébastien Loeb (terzo) ha preceduto Juan Cruz Yacopini (ottavo), ma dovrà colmare un gap di 8 punti per scalzare l'argentino dal terzo posto in campionato.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing): "Se qualcuno può lamentarsi della polvere oggi, quello sono io! C'era molta polvere alla partenza, ma questa era la situazione che dovevamo affrontare. Abbiamo superato ventuno vetture. Poi, dopo circa 200 chilometri, tutto si è calmato e siamo riusciti a raggiungere una buona velocità negli ultimi 100 chilometri. Sono abbastanza soddisfatto. Domani andremo davanti e cercheremo di attaccare, poi vedremo cosa fare Avanti, possiamo farcela".

Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme): "È stata una tappa pulita, senza errori e senza forature. La partenza non è stata facile. Siamo partiti 12° e c'era molta polvere. Ho raggiunto rapidamente Terranova e non ho avuto problemi a superarlo perché aveva una foratura. Poi mi sono avvicinato a Peterhansel, che andava abbastanza veloce, e sono rimasto dietro di lui per molto tempo senza riuscire a superarlo. Alla fine ci sono riuscito, ma lui mi ha raggiunto tra le dune. Il nostro terzo posto domani non sarà male, avremo meno polvere. I due davanti sono stati molto veloci oggi e sono sicuro che lo saranno anche domani. Cercheremo di fare un'altra buona tappa".