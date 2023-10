Imagem familiar em Marrocos: Al-Attiyah e Toyota na frente

Na categoria automóvel, Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) conquistou a vitória na etapa final do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC) e, com ela, a liderança da classificação geral.

A poeira estava na boca de toda a gente quando os pilotos chegaram a Zagora. Nasser Al-Attiyah, que iniciou a prova em 38º lugar de manhã, teve de lutar para ultrapassar muitos dos seus rivais para recuperar o seu atraso no prólogo. Em Zagora, o Qatar assumiu o comando do Rali de Marrocos, onde procura o seu sétimo sucesso. Tem uma vantagem de 2h19 sobre Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) com o seu copiloto alemão Timo Gottschalk e de 3h38 sobre Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Carlos Sainz (Audi Sport) é quarto a 3m55s, Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) quinto a 6m51s e Mister Dakar Peterhansel (Audi Sport) sexto a 9m19s.

Em T3, Eryk Goczal continuou a surpreender. O mais jovem vencedor da história do Dakar estreou-se a ganhar nos Protótipos Ligeiros ontem com a sua vitória em T4, com apenas 18 anos. Este sábado confirmou o seu desempenho ao vencer a etapa com 29 segundos de vantagem sobre Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG). Assim, o polaco assumiu a liderança, com apenas 38 segundos de vantagem sobre o americano. Em T4, foi também um estreante na categoria que passou de T3 para T4 e parecia destinado à vitória. João Ferreira, vencedor do prólogo de ontem, acabou por perder para o italiano Enrico Gaspari e para o espanhol Juan Manuel Mana (Automode e) no seu novo Can-Am da South Racing.

Os dois líderes do W2RC FIA, Nasser Al-Attiyah e Yazeed Al-Rajhi, tiveram o seu habitual desempenho dominante para vencer a etapa especial e a geral. Sébastien Loeb (terceiro) ficou à frente de Juan Cruz Yacopini (oitavo), mas terá de reduzir a diferença de 8 pontos para desalojar o argentino do terceiro lugar do campeonato.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing): "Se alguém se pudesse queixar do pó hoje, seria eu! Havia muito pó no início, mas era a situação com que tínhamos de lidar. Ultrapassámos vinte e um carros. Depois disso, após cerca de 200 quilómetros, tudo se acalmou e conseguimos atingir uma boa velocidade nos últimos 100 quilómetros. Estou bastante satisfeito. Amanhã vamos para a frente e tentaremos atacar, depois veremos o que fazemos.

Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme): "Foi uma etapa limpa, sem erros e sem furos. O arranque não foi fácil. Começámos em 12º e havia muito pó. Alcancei o Terranova rapidamente, não tive problemas em ultrapassá-lo porque ele tinha um furo. Depois aproximei-me do Peterhansel, que ia bastante rápido, e fiquei atrás dele durante muito tempo sem o conseguir ultrapassar. Finalmente consegui, mas ele apanhou-me nas dunas. O nosso terceiro lugar amanhã não será mau, teremos menos pó. Os dois da frente foram muito rápidos hoje e tenho a certeza que o serão novamente amanhã. Vamos tentar fazer outra boa etapa".