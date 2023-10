Nasser Al-Attiyah à nouveau champion de rallye-raid

Nasser Al-Attiyah est devenu double champion du monde dimanche à Zagora, sous réserve de la publication officielle par la FIA. Comment cela est-il possible avant même la fin de la course ? L'explication est mathématique. Après s'être présenté au Maroc avec 51 points d'avance sur Yazeed Al-Rajhi, ce dernier devait totaliser 52 points tout au long du rallye. Or, cela n'est plus possible. Al-Rajhi a pris la deuxième place samedi (4 points) et la quatrième place dimanche (2 points). Même s'il gagnait à Merzouga (30 points) et dans les trois étapes restantes (15 points) et qu'Al-Attiyah abandonnait, il ne marquerait que 51 points au total. Et en cas d'égalité, le Qatari serait en tête en raison de son plus grand nombre de victoires en course cette année (Dakar, Sonora Rally et Desafío Ruta 40). Nasser Al-Attiyah est donc couronné champion du monde des rallyes-raids de la FIA. Il suit ainsi les traces de son copilote Mathieu Baumel et de son constructeur Toyota Gazoo Racing, qui ont tous deux remporté leur titre avant la finale. Vainqueur record du Rallye du Maroc avec six victoires, le Qatari a désormais les mains libres pour courir après une nouvelle victoire.

Chez les voitures, Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a été le plus rapide en T1 et a conforté sa position de leader au classement général. Mitch Guthrie (Red Bull Off Road Junior Team by BFG) s'est imposé dans le T3, tandis que son coéquipier Seth Quintero est en tête du classement général. En T4, l'Américaine Sara Price (South Racing Can-Am) l'emporte, tandis que son coéquipier Joao Ferreira est en tête du classement général.

Dans la catégorie auto, Nasser Al-Attiyah a remporté l'étape 2:11 minutes devant Carlos Sainz (Audi Sport), 2:30 devant Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) et 3:12 plus vite que Yazeed Al-Rajhi (Overdrive). Deux victoires consécutives qui ont permis au Qatari d'accroître son avance au classement général. Al-Rajhi et son copilote allemand Timo Gottschalk sont désormais deuxièmes au classement général, à 5 minutes 31 secondes. Sainz et Loeb sont respectivement troisième, quatrième, 35 secondes et 37 secondes derrière le Saoudien. En T3, Eryk Goczal (BBR) a dominé l'étape jusqu'aux dunes de Chegaga, où il a cassé une suspension de roue.

Les trois Américains du Red Bull Off-Road Jr Team USA by BFG ont ainsi pu reprendre le contrôle de l'étape. Mitch Guthrie s'est imposé avec 2:41 d'avance sur Austin Jones et 3:46 sur Seth Quintero et son copilote allemand Dennis Zenz. Quintero, le tenant du titre du Rallye du Maroc, est le leader du classement général avec 1:22 d'avance sur Guthrie et 11:26' sur Marek Goczal (BBR). AJ Jones occupe la quatrième place avec 12:29. Dans le T4, Sara Price a remporté l'étape et est passée de la cinquième à la troisième place du classement général (+ 11:52). Joao Ferreira a conservé la tête devant Juan Cruz Mana (Automode E) à 4:59.

L'ancien et le nouveau champion Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) : "Sous réserve de confirmation par la FIA... Je suis absolument ravi d'avoir défendu notre titre de l'an dernier. Nous sommes partis 38e et nous avons remporté l'étape. Aujourd'hui, nous avons ouvert et remporté l'étape - c'est formidable - surtout que tout le monde est là. Maintenant, je suis libéré de tout souci pour le championnat du monde et je peux me concentrer sur le septième lors du 7e Rallye du Maroc".

Quatrième Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) : "J'ai essayé de rouler à un bon rythme, mais les autres étaient tout aussi rapides. Après 200 kilomètres, l'échappement a cassé et la pression du turbo a été perdue, ce qui a entraîné une perte de puissance. Après cela, nous avons. J'ai perdu du temps. Je suis content d'avoir terminé l'étape parce qu'il faisait très chaud dans le cockpit et la chaleur générée sous nos pieds par le pot d'échappement cassé. Et aussi parce que nous sommes encore en course".