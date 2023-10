Nasser Al-Attiyah di nuovo campione di Rally Raid

Nasser Al-Attiyah è diventato doppiamente campione del mondo a Zagora domenica, con riserva di pubblicazione ufficiale da parte della FIA. Com'è possibile prima ancora che la gara sia finita? La spiegazione è matematica. Essendo entrato in Marocco con un vantaggio di 51 punti su Yazeed Al-Rajhi, quest'ultimo doveva totalizzare 52 punti nel corso del rally. Tuttavia, questo non è più possibile. Al-Rajhi è arrivato secondo sabato (4 punti) e quarto domenica (2 punti). Anche se dovesse vincere a Merzouga (30 punti) e nelle tre tappe rimanenti (15 punti) e Al-Attiyah si ritirasse, otterrebbe solo un totale di 51 punti. E in caso di parità, il qatariota sarebbe in vantaggio grazie al maggior numero di vittorie in gara quest'anno (Dakar, Sonora Rally e Desafío Ruta 40). Ciò significa che Nasser Al-Attiyah sarà incoronato Campione del Mondo FIA Rally Raid. Egli segue così le orme del suo copilota Mathieu Baumel e del suo costruttore Toyota Gazoo Racing, che hanno entrambi vinto i loro titoli prima della finale. Come vincitore record del Rally del Marocco con sei vittorie, il qatariota ha ora le mani libere per inseguire un'altra vittoria.

Nelle auto, Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) è stato il più veloce nel T1 e ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale. Mitch Guthrie (Red Bull Off Road Junior Team by BFG) ha vinto nel T3, mentre il suo compagno di squadra Seth Quintero guida la classifica generale. Nel T4 ha vinto l'americana Sara Price (South Racing Can-Am), mentre il suo compagno di squadra Joao Ferreira guida la classifica generale.

Nella categoria auto, Nasser Al-Attiyah ha vinto la tappa con 2:11 minuti di vantaggio su Carlos Sainz (Audi Sport), 2:30 su Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) e 3:12 su Yazeed Al-Rajhi (Overdrive). Due vittorie di fila che hanno permesso al qatariota di allungare il suo vantaggio in classifica generale. Al-Rajhi, insieme al suo copilota tedesco Timo Gottschalk, è ora secondo in classifica generale, con un ritardo di 5:31 minuti. Sainz e Loeb sono terzi a 35 e 37 secondi dal saudita. Nel T3, Eryk Goczal (BBR) ha dominato la tappa fino alle Dune di Chegaga, dove ha rotto una sospensione.

Questo ha permesso ai tre americani del Red Bull Off-Road Jr Team USA by BFG di riprendere il controllo della tappa. Mitch Guthrie ha vinto in 2:41 davanti ad Austin Jones e 3:46 davanti a Seth Quintero con il copilota tedesco Dennis Zenz. Quintero, campione uscente del Rally del Marocco, è il leader della classifica generale con 1:22 di vantaggio su Guthrie e 11:26' su Marek Goczal (BBR). AJ Jones è al quarto posto con 12:29. Nella T4, Sara Price ha vinto la tappa ed è salita dal quinto al terzo posto in classifica generale (+ 11:52). Joao Ferreira ha mantenuto il comando davanti a Juan Cruz Mana (Automode E) con 4:59.

Il vecchio e nuovo campione Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing): "Con riserva di conferma da parte della FIA... Sono assolutamente felice di aver difeso il titolo dello scorso anno. Siamo partiti 38esimi e abbiamo vinto la tappa. Oggi abbiamo aperto e vinto la tappa - è fantastico - soprattutto perché tutti sono qui. Ora non ho più preoccupazioni per il campionato e posso concentrarmi sul settimo posto al 7° Rally del Marocco".

Quarto Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme): "Ho cercato di tenere un buon ritmo, ma gli altri erano altrettanto veloci. Dopo 200 chilometri, lo scarico si è rotto e la pressione del turbo è venuta meno, con conseguente perdita di potenza. Dopo di che abbiamo perso tempo. Ho perso tempo. Sono contento di aver concluso la tappa perché faceva molto caldo nell'abitacolo e il calore generato sotto di noi dalla rottura dello scarico. E anche perché siamo ancora in gara".