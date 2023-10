Nasser Al-Attiyah Campeão de novo do Rally Raid

Nasser Al-Attiyah defendeu com sucesso o seu título WRC na última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de Raid (W2RC) antes do final do Rali de Marrocos e aumentou a sua liderança na Toyota à medida que a época se aproxima do fim.

Nasser Al-Attiyah sagrou-se bicampeão do mundo em Zagora, no domingo, sob reserva de publicação oficial pela FIA. Como é que isto é possível antes mesmo de a corrida ter terminado? A explicação é matemática. Tendo entrado em Marrocos com uma vantagem de 51 pontos sobre Yazeed Al-Rajhi, este último tinha de marcar um total de 52 pontos ao longo do rali. No entanto, isso já não é possível. Al-Rajhi terminou em segundo lugar no sábado (4 pontos) e em quarto no domingo (2 pontos). Mesmo que vencesse em Merzouga (30 pontos) e as três etapas restantes (15 pontos) e Al-Attiyah se retirasse, só conseguiria um total de 51 pontos. E em caso de empate, o Qatar ficaria à frente devido ao seu maior número de vitórias em provas este ano (Dakar, Rali de Sonora e Desafío Ruta 40). Assim, Nasser Al-Attiyah será coroado Campeão do Mundo FIA de Rally Raid. Ele segue assim as pisadas do seu copiloto Mathieu Baumel e do seu construtor Toyota Gazoo Racing, que conquistaram os seus títulos antes da final. Recordista de vitórias no Rali de Marrocos com seis triunfos, o Qatar tem agora as mãos livres para perseguir uma nova vitória

Nos carros, Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) foi o mais rápido em T1 e alargou a sua liderança na geral. Mitch Guthrie (Red Bull Off Road Junior Team by BFG) venceu em T3, enquanto o seu colega de equipa Seth Quintero lidera a classificação geral. Em T4, a americana Sara Price (South Racing Can-Am) venceu, enquanto o seu colega de equipa João Ferreira lidera a classificação geral

Na categoria automóvel, Nasser Al-Attiyah venceu a etapa com 2h11m de vantagem sobre Carlos Sainz (Audi Sport), 2h30m sobre Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) e 3h12m sobre Yazeed Al-Rajhi (Overdrive). Duas vitórias consecutivas que permitiram ao Qatar aumentar a sua vantagem na classificação geral. Al-Rajhi, juntamente com o seu copiloto alemão Timo Gottschalk, é agora o segundo na classificação geral, com 5:31 minutos de atraso. Sainz e Loeb estão em terceiro, 35 segundos e 37 segundos atrás do saudita. Em T3, Eryk Goczal (BBR) dominou a etapa até às Dunas de Chegaga, onde partiu uma suspensão.

Isso permitiu que os três americanos da Red Bull Off-Road Jr Team USA by BFG recuperassem o controlo da etapa. Mitch Guthrie venceu em 2h41, à frente de Austin Jones, e em 3h46, à frente de Seth Quintero, com o copiloto alemão Dennis Zenz. Quintero, o atual campeão do Rali de Marrocos, é o líder da geral com 1:22 de vantagem sobre Guthrie e 11:26' sobre Marek Goczal (BBR). AJ Jones está em quarto lugar com 12:29. Em T4, Sara Price venceu a etapa e subiu de quinto para terceiro na geral (+11:52). João Ferreira manteve a liderança à frente de Juan Cruz Mana (Automode E) com 4:59.

Antigo e novo campeão Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing): "Sujeito a confirmação pela FIA... Estou absolutamente feliz por ter defendido o nosso título do ano passado. Começámos em 38º e ganhámos a etapa. Hoje abrimos e ganhámos a etapa - é ótimo - especialmente porque estão todos aqui. Agora estou livre de qualquer preocupação com o campeonato e posso concentrar-me no sétimo lugar no 7º Rali de Marrocos."

Quarto Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme): "Tentei manter um bom ritmo, mas os outros eram igualmente rápidos. Ao fim de 200 quilómetros, o escape partiu-se e perdeu-se a pressão do turbo, o que levou a uma perda de potência. Depois disso, perdemos tempo. Perdi tempo. Estou contente por ter terminado a etapa, porque estava muito calor no cockpit e o calor gerado debaixo de nós pelo escape avariado. E também porque ainda estamos na corrida".