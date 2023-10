Maroc : Loeb chasse le leader et le champion Al-Attiyah

A l'issue de la troisième des cinq étapes du Rallye du Maroc, finale du Championnat du monde des rallyes-raids 2023, Sébastien Loeb (Prodrive Hunter), neuf fois champion du monde des rallyes, a pris la place de l'équipage Toyota germano-saoudien Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk comme poursuivant du nouveau et ancien champion Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux), leader du rallye. Loeb a terminé à 6:16 minutes d'Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar, et à 42 secondes d'Al-Rajhi/Gottschalk.

Au Rallye du Maroc, trois étapes ont été franchies, il en reste deux. C'est dans le désert que se joue la dernière bataille pour les points du championnat du monde des rallyes-raids. Si certains vainqueurs, comme Al-Attiyah, ont déjà assuré leur titre, il reste encore quelques prix à déterminer lors de cette finale de saison avant le Rallye Dakar 2024.

Nasser Al-Attiyah a commencé la troisième étape en sachant qu'il en avait déjà fait assez pour remporter le titre de pilote FIA W2RC T1 pour la deuxième année consécutive. Toutefois, le quintuple vainqueur du Dakar et son copilote Mathieu Baumel ont encore de grandes ambitions au Maroc. Le pilote du Toyota Gazoo Racing mène le rallye avec plus de six minutes d'avance sur Sébastien Loeb, qui occupe la deuxième place, et vise une septième victoire au Rallye du Maroc dans sa remarquable carrière off-road.

"Nous sommes à la fin de la troisième étape au Maroc et nous avons une bonne avance. J'espère obtenir un autre bon résultat demain, car nous voulons gagner cette course", prêche le nouveau et ancien champion Al-Attiyah.

Pour l'équipe Audi Sport, le sort a été mitigé, car les équipes de course Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Mattias Ekström/Emil Bergvist veulent se mettre en forme avant le Dakar à venir. Ekström a remporté une victoire d'étape lundi avec son Audi RS Q E-Tron, six secondes devant Al-Attiyah et 34 secondes devant Loeb, tandis que Sainz a connu un problème mécanique et a chuté de la quatrième à la vingtième place. Peterhansel reste en lice pour le podium général. Il a pris la quatrième place du classement général (+ 19:39) après trois étapes au Maroc.

"Ce n'était pas la meilleure journée pour nous aujourd'hui. Nous avons eu une crevaison après 100 km et certains ajustements de réglages n'ont pas fonctionné pour nous. En général, tout va bien, nous apprenons beaucoup chaque jour. Nous recevons de plus en plus d'informations et celles-ci vont nous aider pour le prochain Dakar", a déclaré Peterhansel, 14 fois vainqueur du Dakar.

La lutte pour la suprématie du W2RC entre trois Red Bull Off-Road Junior Team USA présentés par des pilotes BFGoodrich dans la catégorie T3 semble se poursuivre jusqu'à la dernière minute. Avant la dernière manche du championnat, seuls neuf points séparaient Mitch Guthrie Jr, Austin "AJ" Jones et Seth Quintero. Après trois étapes au Maroc, c'est désormais Quintero et son copilote allemand Dennis Zenz qui ont décroché la pole position pour la gloire.

"Le rallye s'est vraiment bien passé pour nous. Maintenant, il nous reste environ 600 kilomètres de course, donc nous allons continuer à nous battre tout le temps", a déclaré Quintero.

Les pilotes Cristina Gutiérrez et Dania Akeel se sont toutes deux classées dans le top 10 du classement général de la course T3. Gutiérrez, de l'équipe Red Bull Can-Am Factory, occupe actuellement la quatrième place du classement général, tandis qu'Akeel est huitième au volant de sa Taurus T3 Max préparée par Wevers Sport.

"En général, tout se passe bien pour nous ici au Maroc. Nous avons eu quelques problèmes de navigation et aussi quelques crevaisons. Dans ce rallye, il faut faire très attention à ne pas avoir trop de problèmes à l'étape", a expliqué Cristina Gutiérrez.