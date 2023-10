Marocco: Loeb insegue il leader e campione Al-Attiyah

Nella terza delle cinque tappe della finale del Campionato del Mondo Rally Raid (W2RC) in Marocco, il leader Nasser Al-Attiyah, già affermato come nuovo campione, ha un nuovo rivale per la vittoria in Sébastien.

Il nove volte campione del mondo di rally Sébastien Loeb ha sostituito il team saudita-tedesco Toyota Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk come secondo classificato rispetto al nuovo e vecchio campione Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) nel Prodrive Hunter dopo la terza delle cinque tappe del Rally del Marocco, finale del Campionato del Mondo Rally Raid 2023. Loeb era a 6:16 minuti dal cinque volte vincitore della Dakar Al-Attiyah e a 42 secondi da Al-Rajhi/Gottschalk.

Tre tappe sono state completate nel Rally del Marocco, due sono ancora da percorrere. Nel deserto si combatterà la battaglia finale per i punti del Campionato del Mondo Rally Raid. Mentre alcuni vincitori, come Al-Attiyah, si sono già assicurati il titolo, ci sono ancora alcuni premi da assegnare in questo finale di stagione prima del Rally Dakar 2024.

Nasser Al-Attiyah ha iniziato la terza tappa sapendo di aver già fatto abbastanza per conquistare il titolo piloti del FIA W2RC T1 per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, il cinque volte vincitore della Dakar e il copilota Mathieu Baumel hanno ancora grandi ambizioni in Marocco. Il pilota del Toyota Gazoo Racing è in testa al rally con oltre sei minuti di vantaggio su Sébastien Loeb in seconda posizione e punta alla settima vittoria al Rally del Marocco nella sua illustre carriera fuoristrada.

"Siamo alla fine della terza tappa in Marocco e abbiamo un buon vantaggio. Spero di ottenere un altro buon risultato domani perché vogliamo vincere questa gara", predica il nuovo e vecchio campione Al-Attiyah.

Il Team Audi Sport ha avuto fortune alterne, mentre le squadre di Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist cercano di rimettersi in forma in vista della prossima Dakar. Ekström ha vinto la tappa di lunedì con la sua Audi RS Q E-Tron, con sei secondi di vantaggio su Al-Attiyah e 34 secondi su Loeb, mentre Sainz ha avuto un problema meccanico ed è sceso dal quarto al 20° posto. Peterhansel rimane in lizza per il podio assoluto. Si è classificato al quarto posto assoluto (+ 19:39) dopo tre tappe in Marocco.

"Oggi non è stata la giornata migliore per noi. Abbiamo forato dopo 100 km e alcune regolazioni delle impostazioni non hanno funzionato. In generale va tutto bene, stiamo imparando molto ogni giorno. Stiamo ottenendo sempre più informazioni e questo ci aiuterà nella prossima Dakar", ha dichiarato Peterhansel, 14 volte vincitore del record della Dakar.

La battaglia per la supremazia nel W2RC tra i tre piloti del Red Bull Off-Road Junior Team USA presentato da BFGoodrich nella classe T3 sembra destinata ad andare fino in fondo. Prima dell'ultimo round del campionato, Mitch Guthrie Jr, Austin "AJ" Jones e Seth Quintero erano separati da soli nove punti. Dopo tre tappe in Marocco, Quintero e il suo copilota tedesco Dennis Zenz si sono assicurati la pole position per la gloria.

"Il rally è andato molto bene per noi. Ora abbiamo circa 600 chilometri da percorrere, quindi continueremo a lottare fino in fondo", ha detto Quintero.

I piloti Cristina Gutiérrez e Dania Akeel si sono piazzati entrambi nella top 10 assoluta della gara T3. Gutiérrez, del team Red Bull Can-Am Factory, è attualmente quarta in classifica generale, mentre Akeel è ottava con la sua Taurus T3 Max preparata da Wevers Sport.

"In generale, le cose stanno andando bene per noi qui in Marocco. Abbiamo avuto qualche problema di navigazione e anche qualche foratura. In questo rally bisogna stare molto attenti a non avere troppi problemi durante la tappa", ha spiegato Cristina Gutiérrez.