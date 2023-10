Marrocos: Loeb persegue o líder e campeão Al-Attiyah

Na terceira de cinco etapas da final do Campeonato do Mundo de Ralis Raid (W2RC) em Marrocos, o líder Nasser Al-Attiyah, já estabelecido como novo campeão, tem em Sébastien um novo rival para a vitória.

Sébastien Loeb, nove vezes recordista mundial de ralis, substituiu a equipa saudita-alemã da Toyota Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk como segundo classificado do novo e antigo campeão Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) na Prodrive Hunter, após a terceira das cinco etapas do Rali de Marrocos, final do Campeonato do Mundo de Ralis Raid 2023. Loeb ficou a 6:16 minutos do pentacampeão do Dakar, Al-Attiyah, e a 42 segundos da dupla Al-Rajhi/Gottschalk.

Três etapas foram concluídas no Rally de Marrocos, duas ainda estão por vir. No deserto, será travada a última batalha por pontos para o Campeonato do Mundo de Rally Raid. Enquanto alguns vencedores, como Al-Attiyah, já garantiram os seus títulos, ainda há alguns prémios a serem determinados neste final de temporada antes do Rali Dakar 2024.

Nasser Al-Attiyah começou a terceira etapa sabendo que já tinha feito o suficiente para conquistar o título de pilotos do FIA W2RC T1 pelo segundo ano consecutivo. No entanto, o cinco vezes vencedor do Dakar e o copiloto Mathieu Baumel ainda têm grandes ambições em Marrocos. O piloto da Toyota Gazoo Racing lidera o rali com mais de seis minutos de vantagem sobre Sébastien Loeb, que ocupa o segundo lugar, e tem como objetivo a sétima vitória no Rali de Marrocos na sua distinta carreira de todo-o-terreno.

"Estamos no final da terceira etapa em Marrocos e temos uma boa vantagem. Espero conseguir outro bom resultado amanhã porque queremos ganhar esta corrida", apregoa o novo e antigo campeão Al-Attiyah.

O Team Audi Sport teve uma sorte mista, uma vez que as equipas Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist procuram estar em forma antes do próximo Dakar. Ekström venceu a etapa na segunda-feira com o seu Audi RS Q E-Tron, com seis segundos de vantagem sobre Al-Attiyah e 34 segundos sobre Loeb, enquanto Sainz teve um problema mecânico e caiu de quarto para 20º. Peterhansel continua na luta pelo pódio da geral. Terminou em quarto lugar na geral (+ 19:39) após três etapas em Marrocos.

"Hoje não foi o melhor dia para nós. Tivemos um furo ao fim de 100 km e algumas afinações não funcionaram. No geral, está tudo bem, estamos a aprender muito todos os dias. Estamos a obter cada vez mais informação e isso vai ajudar-nos no próximo Dakar," disse Peterhansel, 14 vezes vencedor do recorde do Dakar.

A batalha pela supremacia do W2RC entre três pilotos da Red Bull Off-Road Junior Team USA presented by BFGoodrich na classe T3 parece estar a ser travada até ao fim. Antes da última ronda do campeonato, Mitch Guthrie Jr, Austin "AJ" Jones e Seth Quintero estavam separados por apenas nove pontos. Após três etapas em Marrocos, é agora Quintero e o seu copiloto alemão Dennis Zenz que asseguram a pole position para a glória.

"O rali correu muito bem para nós. Agora temos cerca de 600 quilómetros de corrida pela frente, por isso vamos continuar a lutar até ao fim", disse Quintero.

As pilotos Cristina Gutiérrez e Dania Akeel ficaram ambas no top 10 da geral na corrida T3. Gutiérrez, da equipa Red Bull Can-Am Factory, está atualmente em quarto lugar da geral, enquanto Akeel é oitava no seu Taurus T3 Max preparado pela Wevers Sport.

"Em geral, as coisas estão a correr bem para nós aqui em Marrocos. Tivemos alguns problemas com a navegação e também alguns furos. Neste rali é preciso ter muito cuidado para não ter demasiados problemas na etapa", explicou Cristina Gutiérrez.