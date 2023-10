Día 4: Loeb fuera, Al-Attiyah en problemas, Al-Rajhi lidera

El nuevo y viejo campeón Nasser Al-Attiyah iba camino de su séptimo triunfo en el Rally de Marruecos como líder con el Toyota Hilux. Once kilómetros antes del final de la etapa de 343 km entre Zagora y Merzouga, el Toyota Hilux de Al-Attiyah, cinco veces ganador del Dakar, que hasta entonces había funcionado a la perfección, se volvió vulnerable.

Reconozcámoslo: ya nos estábamos preparando para informar de la séptima victoria de Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel (Toyota) en el Rally de Marruecos cuando el doble campeón del mundo abordó las dunas de Merzouga el martes. Como bicampeones de etapa que habían estado en cabeza desde la salida en Agadir, nada parecía detenerles. Pero, como en cualquier deporte, nada es seguro antes de cruzar la línea de meta. Entonces, la avería que obligó al dúo qatarí-francés a tardar más de una hora en reparar se produjo a sólo 11 km del final de la especial. Pero el qatarí estaba prevenido. A unos 230 km, sonó la alerta roja en el habitáculo del Toyota Hilux T1+. "A los 100 km, se rompió el eje de conexión al diferencial del eje trasero", explicó Nasser Al-Attiyah en el vivac. "Pensé que el problema era de la caja de cambios. Continuamos en modo tracción, lo que no era fácil de gestionar en las dunas del final del recorrido. Entonces se nos rompió el árbol de transmisión".

Los siete años de Toyota terminarán, por tanto, sin una victoria final en el Rally du Maroc. Lo que no disgusta a Nasser Al-Attiyah. "Hemos dado lo mejor de nosotros en este rally. No ha sido nuestro día, ha sido mala suerte en el rally. A veces te pueden pasar cosas. Pero estamos contentos con nuestro rendimiento e intentaremos terminar mejor mañana".

Esta etapa fue la perdición de otra estrella: Sébastien Loeb. El nueve veces campeón del mundo de rallies estrelló su Prodrive Hunter y tuvo que abandonar en la P2. Era el más rápido en el tramo Zagora - Merzouga en el momento del incidente, habiendo adelantado tanto al Toyota Hilux de Al-Attiyah como al Audi de Mattias Ekström.

"Alcanzo a Nasser muy pronto", explicó Loeb. "Creo que había pinchado antes, así que cambió la rueda. Yo estaba en su polvo, pero él ya estaba en el de Ekström. Así que traté de alcanzarle porque sabía que ya llevaba tres minutos cuando pasé a Nasser y entonces fui el primero en la pista, haciendo mi trabajo y tratando de mantener el ritmo. No sabía si los demás se estaban quedando atrás. No sabía si estaba a 20 metros o a dos kilómetros, no tenía ni idea. Así que traté de mantener el ritmo y de nuevo fue un lugar muy difícil para el primer coche. Todas las motos iban en esa línea, la línea no era 100% correcta, estábamos 10 metros demasiado a la derecha. Pero las motos saltaron por encima del agujero y no lo vi hasta que estuve en él, así que. Prácticamente habíamos recuperado el liderato del rally antes de quedarnos atascados a baja velocidad en una grieta que saltaron las motos. El rally raid puede ser cruel a veces. Pero con cada rally, con cada kilómetro, seguimos aprendiendo para el futuro".

Terceros por la mañana, el saudí Yazeed Al-Rajhi y su copiloto alemán Timo Gottschalk en el Toyota Hilux aprovecharon para ponerse en cabeza, con casi cuatro minutos de ventaja sobre Stéphane Peterhansel, 14 veces ganador del récord del Dakar, en el Audi RS e-tron. El argentino Jean-Cruz Yacopini (Toyota Hilux) heredó ahora el tercer puesto (+ 24:10).