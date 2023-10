Jour 4 : Loeb out, Al-Attiyah en difficulté, Al-Rajhi en tête

Le nouveau et ancien champion Nasser Al-Attiyah était en tête du Toyota Hilux et en route pour son septième triomphe au Rallye du Maroc. A onze kilomètres de la fin de la spéciale de 343 km entre Zagora et Merzouga, le Toyota Hilux du quintuple vainqueur du Dakar Al-Attiyah, jusque-là impeccable, est devenu vulnérable.

Soyons honnêtes : nous nous préparions déjà à évoquer la septième victoire de Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Toyota) au Rallye du Maroc lorsque le double champion du monde s'est attaqué aux dunes de Merzouga mardi. Double vainqueur de l'étape, en tête depuis le départ d'Agadir, rien ne semblait pouvoir les arrêter. Mais comme dans tout sport, rien n'est sûr avant de franchir la ligne d'arrivée. Puis la panne qui a contraint le duo franco-qatari à une réparation de plus d'une heure s'est produite à seulement 11 km de la fin de la spéciale. Mais le Qatari avait été prévenu. À environ 230 km, l'alerte rouge a retenti dans l'habitacle du Toyota Hilux T1+. "Après 100 km, l'arbre de liaison du différentiel arrière s'est cassé", a expliqué Nasser Al-Attiyah au bivouac. "Je pensais que le problème venait de la boîte de vitesses. Nous avons continué à rouler en mode traction, ce qui n'était pas facile à gérer dans les dunes en fin de parcours. Puis l'arbre de transmission nous a lâchés".

Les sept années passées chez Toyota se termineront donc sans une victoire définitive au Rallye du Maroc. Ce qui n'irrite pas vraiment Nasser Al-Attiyah. "Nous avons fait de notre mieux sur ce rallye. Ce n'était pas notre journée, c'était de la malchance en rallye. Parfois, il peut nous arriver quelque chose. Mais nous sommes satisfaits de notre performance et nous essaierons de mieux terminer demain".

Cette épreuve a été fatale à une autre star : Sébastien Loeb. Le neuf fois champion du monde des rallyes a eu un accident avec sa Prodrive Hunter et a dû abandonner en P2. Il était le plus rapide au moment de l'incident sur la portion de l'étape Zagora - Merzouga, après avoir dépassé à la fois le Toyota Hilux d'Al-Attiyah et l'Audi de Mattias Ekström.

"J'attrape Nasser très tôt", a expliqué Loeb. "Je pense qu'il a déjà eu une crevaison, alors il a changé de roue. J'étais dans sa poussière, mais il était déjà dans celle d'Ekström. J'ai donc essayé de l'attraper parce que je savais que si je passais Nasser, il y aurait déjà trois minutes. Ensuite , j'étais le premier en piste, je faisais mon travail et j'essayais de garder le rythme. Je ne savais pas si les autres étaient à la traîne. Je ne savais pas s'il avait 20 mètres ou deux kilomètres de retard, je n'en avais aucune idée. J'ai donc essayé de garder le rythme, et c'était à nouveau un passage très difficile pour la première voiture. Toutes les motos roulaient sur cette ligne, la ligne n'était pas correcte à 100 %, nous étions 10 mètres trop loin sur la droite. Mais les motos ont sauté par-dessus le trou et je ne l'ai vu que lorsque j'étais dedans, donc. Nous avions pratiquement repris la tête du rallye avant de nous retrouver coincés à basse vitesse dans une crevasse franchie par les motos. Le rallye-raid peut parfois être cruel. Mais à chaque rallye, à chaque kilomètre, nous continuons à apprendre pour l'avenir".

Troisième le matin, le Saoudien Yazeed Al-Rajhi et son copilote allemand Timo Gottschalk sur le Toyota Hilux ont profité de l'aubaine pour prendre la tête du rallye, près de quatre minutes devant Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur du Dakar, sur son Audi RS e-tron. L'Argentin Jean-Cruz Yacopini (Toyota Hilux) a hérité de la troisième place (+ 24:10).