Giorno 4: Loeb fuori, Al-Attiyah in difficoltà, Al-Rajhi in testa

La quarta tappa del Rally del Marocco, finale del Campionato del Mondo Rally Raid, ha scosso la classifica, con Nasser Al-Attiyah, che era stato in testa fino a quel momento, sceso in P9, Sébastien Loeb ritirato e Yazeed Al-Rajhi in testa.

Il nuovo e vecchio campione Nasser Al-Attiyah era in rotta per il suo settimo trionfo nel Rally del Marocco come leader con la Toyota Hilux. Undici chilometri prima della fine della tappa di 343 km da Zagora a Merzouga, la Toyota Hilux del cinque volte vincitore della Dakar Al-Attiyah, che fino a quel momento aveva funzionato in modo impeccabile, è diventata vulnerabile.

Ammettiamolo: ci stavamo già preparando a raccontare la settima vittoria di Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel (Toyota) nel Rally del Marocco quando il doppio campione del mondo ha affrontato le dune di Merzouga martedì. Come due volte vincitori di tappa, in testa fin dalla partenza ad Agadir, nulla sembrava poterli fermare. Ma come in ogni sport, nulla è certo prima di tagliare il traguardo. Poi il guasto che ha costretto il duo franco-qatariota a impiegare più di un'ora per ripararlo è avvenuto a soli 11 km dalla fine della prova speciale. Ma il Qatar era stato avvisato. A circa 230 km, nell'abitacolo del Toyota Hilux T1+ è suonato l'allarme rosso. "Dopo 100 km, l'albero di collegamento al differenziale dell'asse posteriore si è rotto", ha spiegato Nasser Al-Attiyah nel bivacco. "Ho pensato che il problema fosse il cambio. Abbiamo continuato in modalità trazione, che non era facile da gestire nelle dune alla fine del percorso. Poi si è rotto l'albero di trasmissione".

I sette anni di Toyota si concluderanno quindi senza una vittoria finale nel Rally du Maroc. Il che non ha sconvolto Nasser Al-Attiyah. "Abbiamo dato il massimo in questo rally. Non era la nostra giornata, era la sfortuna del rally. A volte le cose possono succedere. Ma siamo soddisfatti della nostra prestazione e cercheremo di finire meglio domani".

Questa tappa è stata la rovina di un'altra star: Sébastien Loeb. Il nove volte campione di rally ha avuto un incidente con il suo Prodrive Hunter e si è dovuto ritirare in P2. Al momento dell'incidente era il più veloce sulla tratta Zagora - Merzouga, dopo aver superato sia la Toyota Hilux di Al-Attiyah che l'Audi di Mattias Ekström.

"Ho preso Nasser molto presto", ha spiegato Loeb. "Credo che prima avesse forato e quindi ha cambiato la ruota. Io ero nella sua polvere, ma lui era già nella polvere di Ekström. Ho cercato di prenderlo perché sapevo che erano già passati tre minuti quando ho superato Nasser e quindi ero il primo in pista, facendo il mio lavoro e cercando di mantenere il ritmo. Non sapevo se gli altri fossero in ritardo. Non sapevo se fosse a 20 metri o a due chilometri, non ne avevo idea. Quindi ho cercato di tenere il ritmo e anche in questo caso era un posto molto difficile per la prima macchina. Tutte le moto andavano su quella linea, la linea non era corretta al 100%, eravamo 10 metri troppo a destra. Ma le moto hanno saltato la buca e io non l'ho vista finché non ci sono finito dentro. Avevamo praticamente ripreso il comando del rally prima di rimanere bloccati a bassa velocità in un crepaccio che le moto hanno scavalcato. I rally possono essere crudeli a volte. Ma a ogni rally, a ogni chilometro, continuiamo a imparare per il futuro".

Terzo al mattino, il saudita Yazeed Al-Rajhi e il suo copilota tedesco Timo Gottschalk su Toyota Hilux hanno approfittato per prendere il comando, con quasi quattro minuti di vantaggio sul 14 volte vincitore del record della Dakar Stéphane Peterhansel su Audi RS e-tron. L'argentino Jean-Cruz Yacopini (Toyota Hilux) ha ereditato il terzo posto (+ 24:10).