Dia 4: Loeb fora, Al-Attiyah em apuros, Al-Rajhi lidera

A quarta etapa do Rali de Marrocos, a final do Campeonato do Mundo de Rali Raid, agitou a classificação, com Nasser Al-Attiyah, que liderava até então, a cair para P9, Sébastien Loeb a retirar-se e Yazeed Al-Rajhi a liderar.

O novo e antigo campeão Nasser Al-Attiyah estava a caminho do seu sétimo triunfo no Rali de Marrocos como líder da Toyota Hilux. Onze quilómetros antes do final da etapa de 343 km de Zagora a Merzouga, a Toyota Hilux do pentacampeão do Dakar, Al-Attiyah, que tinha estado a funcionar sem falhas até então, tornou-se vulnerável.

Sejamos realistas: já nos preparávamos para relatar a sétima vitória de Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel (Toyota) no Rali de Marrocos quando o duplo campeão do mundo enfrentou as dunas de Merzouga na terça-feira. Como dois vencedores de etapas, que estavam na liderança desde o início em Agadir, nada parecia poder pará-los. Mas, como em qualquer desporto, nada é certo antes de cruzar a linha de chegada. Então, a avaria que obrigou a dupla franco-quatariana a demorar mais de uma hora a reparar aconteceu apenas 11 quilómetros antes do final da etapa especial. Mas o Qatar estava prevenido. A cerca de 230 km, o alerta vermelho soou no habitáculo da Toyota Hilux T1+. "Ao fim de 100 km, o veio de ligação ao diferencial do eixo traseiro partiu-se", explica Nasser Al-Attiyah no bivouac. "Pensei que o problema era na caixa de velocidades. Continuámos em modo de tração, o que não era fácil de gerir nas dunas no final do percurso. Depois, o eixo de transmissão partiu-se".

Os sete anos da Toyota terminam assim sem uma vitória final no Rally du Maroc. O que não aborrece Nasser Al-Attiyah. "Demos o nosso melhor neste rali. Não era o nosso dia, foi azar no rali. Por vezes as coisas podem acontecer-nos. Mas estamos satisfeitos com o nosso desempenho e vamos tentar terminar melhor amanhã."

Esta etapa foi a ruína de outra estrela: Sébastien Loeb. O nove vezes campeão de ralis bateu o seu Prodrive Hunter e teve de se retirar em P2. Ele era o mais rápido na etapa Zagora - Merzouga no momento do incidente, tendo ultrapassado a Toyota Hilux de Al-Attiyah e o Audi de Mattias Ekström.

"Apanhei o Nasser muito cedo", explicou Loeb. "Acho que ele teve um furo antes e por isso trocou a roda. Eu estava no seu pó, mas ele já estava no pó do Ekström. Por isso, tentei apanhá-lo porque sabia que já eram três minutos quando passei o Nasser e depois fui o primeiro em pista, a fazer o meu trabalho e a tentar manter o ritmo. Não sabia se os outros estavam a ficar para trás. Não sabia se ele estava 20 metros ou dois quilómetros atrás, não fazia ideia. Por isso, tentei manter o ritmo e, mais uma vez, era um sítio muito difícil para o primeiro carro. Todas as motos estavam a ir naquela linha, a linha não estava 100% correcta, estávamos 10 metros mais à direita. Mas as motas saltaram por cima do buraco e eu só o vi quando já estava lá dentro. Tínhamos praticamente recuperado a liderança do rali antes de ficarmos presos a baixa velocidade numa fenda que as motas ultrapassaram. Por vezes, o rali pode ser cruel. Mas a cada rali, a cada quilómetro, continuamos a aprender para o futuro".

Terceiro na manhã, o saudita Yazeed Al-Rajhi e o seu copiloto alemão Timo Gottschalk na Toyota Hilux aproveitaram para assumir a liderança, com quase quatro minutos de vantagem sobre Stéphane Peterhansel, 14 vezes vencedor do recorde do Dakar, no Audi RS e-tron. O argentino Jean-Cruz Yacopini (Toyota Hilux) herdou agora o terceiro lugar (+ 24:10).