Timo Gottschalk: vencedor en Marruecos y subcampeón

Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk terminaron la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Rally Raid (W2RC) de la mejor manera posible en el Toyota Hilux de Overdrive Racing. Al-Rajhi se convirtió en el décimo piloto diferente en ganar el Rally de Marruecos, una auténtica prueba preparatoria antes del Dakar, y se aseguró el título honorífico de subcampeón del W2RC por delante de Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) y Sébastien Loeb (BRX).

Tras las cinco etapas, Al-Rajhi/Gottschalk aventajaban en 34:17 minutos a sus colegas de Toyota Krotov/Zhiltsov y en 43:03 minutos a Roma/Harao Bravo en el nuevo Ford Ranger.



Nasser Al-Attiyah, que tuvo grandes problemas con su Toyota Hilux en la última etapa después de liderar hasta la cuarta, fue 19º en la clasificación T1 (+ 14:10:21), ya había defendido antes su título del WRC gracias a sus dos victorias de etapa. El 14 veces ganador del récord del Dakar, que seguía segundo el martes, perdió mucho tiempo con el Audi RS e-tron en la última y tuvo que conformarse con el 12º puesto (+ 3:06:23). El 15º puesto (+ 3:46:53) fue para su compañero de equipo Carlos Sainz. Mattias Ekström salvó el honor de Ingolstadt en octava posición (+ 1:45:14). Al igual que otros equipos, Marruecos sirvió a Audi como ensayo general para el Rally Dakar 2024.

"Estoy muy contento por esta victoria", declaró a su llegada a Merzouga, al pie de las dunas. La temporada empezó para nosotros con un mal resultado en el Dakar (nota:86º en la general tras problemas técnicos). Afortunadamente, no nos dimos por vencidos y nuestras prestaciones siguieron mejorando a lo largo del año. Estamos en el buen camino".

Es cierto que Yazeed Al-Rajhi aprovechó los contratiempos mecánicos de los líderes Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel (Toyota) y Sébastien Loeb y Fabian Lurquin en la penúltima etapa. "En este Rally de Marruecos, la batalla ha sido dura. Siempre estuvimos delante. Sin problemas de nuestros competidores, seguíamos en el podio virtual. Mi copiloto Timo hizo un buen trabajo".

Yazeed Al-Rajhi se presenta como uno de los favoritos para el Dakar 2024, que se celebrará en su país a partir del 5 de enero. "Tengo muchas ganas, me siento preparado y quiero luchar". Una prueba en la que su mejor resultado es un 3er puesto en 2022.

Com4eback de Roma





Y uno más se alegró, ese fue Nani Roma, que logró su primer podio con un tercer puesto en el nuevo Ford Ranger T1+, desarrollado conjuntamente por M-Sport y Neil Woodridge Motorsport (NWM).





El piloto español Roma, que venció al cáncer en 2022, nunca ha sido un pararrayos. Que ganara el Dakar 2014 fue gracias a las instrucciones del equipo X-Raid, que había prohibido a su compañero Stéphane Peterhansel adelantarle al final del recorrido. Pero el catalán compensa este déficit de velocidad con sabiduría y una altísima experiencia en rally raid. El Rally de Marruecos 2023 fue una nueva prueba de ello. Nani Roma no tenía otro objetivo que terminar entre los 10 primeros y acumular kilómetros y datos con un vehículo todavía joven. Su objetivo ya se cumplió en la tercera etapa, que terminó en décima posición, a 42 minutos de los entonces líderes Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel (Toyota). Pero dos días después, Nani Roma y su copiloto Alex Haro llegaron a Merzouga en tercera posición (+43 minutos sobre Al-Rajhi-Gottschalk).





Nani Roma sobre su avance: "Conozco las carreras de Raid. Hay que relativizar y recordar que queda mucho por aprender. A veces un buen resultado lleva a borrar todas las áreas que necesitan mejorar. Seamos humildes, aunque estoy muy contento, no voy a decir lo contrario. El equipo ha hecho un gran trabajo esta semana, a pesar de no haber participado nunca en una prueba del W2RC. Todos hemos aprendido muchas cosas. Sigamos así y no dejemos que este podio nos afecte".