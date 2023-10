Timo Gottschalk : vainqueur au Maroc et vice-champion

L'Allemand Timo Gottschalk et son pilote saoudien Yazeed Al-Rajhi ont remporté le Rallye du Maroc, la finale du Championnat du monde des rallyes-raids, au volant du Toyota Hilux et ont consolidé leur place de vice-champion.

Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk ont terminé la saison 2023 du Championnat du monde des rallyes-raids (W2RC) de la meilleure des manières au volant du Toyota Hilux de l'Overdrive Racing. Al-Rajhi est le dixième pilote différent à remporter le Rallye du Maroc, véritable épreuve préparatoire avant le Dakar, et s'est adjugé le titre honorifique de vice-champion W2RC devant Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) et Sébastien Loeb (BRX).

Après les cinq spéciales, Al-Rajhi/Gottschalk comptaient 34:17 minutes d'avance sur leurs collègues Toyota Krotov/Zhiltsov et 43:03 minutes sur Roma/Harao Bravo (nouvelle Ford Ranger).



Nasser Al-Attiyah, qui, après avoir mené la course jusqu'à la quatrième étape, s'est retrouvé en grande difficulté avec son Toyota Hilux lors de la dernière étape, a été classé 19e au classement T1 (+ 14:10:21), alors qu'il avait déjà défendu son titre de champion du monde grâce à ses deux victoires d'étape. Le quatorze fois vainqueur du Dakar, encore deuxième mardi, a perdu beaucoup de temps dans l'Audi RS e-tron et a dû se classer 12e (+ 3:06:23). La 15e place (+ 3:46:53) revient à son coéquipier Carlos Sainz. L'honneur d'Ingolstadt a été sauvé par Mattias Ekström à la huitième position (+ 1:45:14). Le Maroc a servi à Audi, comme à d'autres équipes, de répétition générale pour le Rallye Dakar 2024.

"Je suis vraiment heureux de cette victoire", a-t-il déclaré à son arrivée à Merzouga, au pied des dunes. La saison a commencé pour nous avec un mauvais résultat au Dakar (ndlr : 86e place au général après des problèmes techniques). Heureusement, nous n'avons pas baissé les bras et nos performances ont continué à s'améliorer tout au long de l'année. Nous sommes sur la bonne voie".

Il est vrai que Yazeed Al-Rajhi a profité des déboires mécaniques des leaders Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Toyota) ainsi que de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin lors de l'avant-dernière étape. "Sur ce Rallye du Maroc, la bataille a été rude. Nous avons toujours été devant. Sans problème de la part de nos concurrents, nous étions toujours sur le podium virtuel. Mon copilote Timo a fait un bon travail".

Yazeed Al-Rajhi se présentera comme l'un des favoris du Dakar 2024, qui se déroulera dans son pays à partir du 5 janvier. "Je m'en réjouis, je me sens prêt et j'ai envie de me battre". Une épreuve où son meilleur résultat est une 3e place en 2022.

Com4eback de Roma





Et il y en a un autre qui s'est réjoui, c'est Nani Roma, qui a décroché son premier podium avec la troisième place au volant de la nouvelle Ford Ranger T1+, développée conjointement par M-Sport et Neil Woodridge Motorsport (NWM).





Le pilote espagnol Roma, qui a vaincu le cancer en 2022, n'a jamais été un coup de foudre. S'il a remporté le Dakar 2014, c'est grâce aux instructions de l'équipe X-Raid, qui avait interdit à son coéquipier Stéphane Peterhansel de le doubler en fin de parcours. Mais le Catalan compense ce déficit de vitesse par sa sagesse et sa très grande expérience des rallyes-raids. Le Rallye du Maroc 2023 en a été une nouvelle preuve. Nani Roma n'avait pas d'autre objectif que d'entrer dans le top 10 et d'accumuler des kilomètres et des données avec une voiture encore jeune. Son objectif a été atteint dès la troisième étape, qu'il a terminée à la dixième place, 42 minutes derrière les leaders de l'époque, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Toyota). Mais deux jours plus tard, Nani Roma et son copilote Alex Haro sont arrivés à Merzouga en troisième position (+43 minutes sur Al-Rajhi-Gottschalk).





Nani Roma à propos de son ascension : "Je connais le raid. Nous devons mettre les choses en perspective et garder à l'esprit qu'il y a beaucoup à apprendre. Parfois, un bon résultat entraîne l'effacement de tous les domaines qui nécessitent une amélioration. Restons humbles, même si je suis très heureux, ce n'est pas moi qui dirai le contraire. L'équipe a fait un travail formidable cette semaine, alors qu'elle n'avait jamais participé à un tour de W2RC. Nous avons tous appris beaucoup de choses. Continuons comme ça et ne laissons pas ce podium nous déstabiliser".