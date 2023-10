Timo Gottschalk: Vincitore in Marocco e Vice Campione

Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk hanno concluso la stagione 2023 del Campionato del Mondo Rally Raid (W2RC) nel migliore dei modi con la Toyota Hilux di Overdrive Racing. Al-Rajhi è diventato il decimo pilota diverso a vincere il Rally del Marocco, un vero e proprio evento preparatorio prima della Dakar, e si è assicurato il titolo onorifico di secondo classificato del W2RC davanti a Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) e Sébastien Loeb (BRX).

Dopo le cinque tappe, Al-Rajhi/Gottschalk hanno preceduto di 34:17 minuti i colleghi della Toyota Krotov/Zhiltsov e di 43:03 minuti Roma/Harao Bravo con la nuova Ford Ranger.



Nasser Al-Attiyah, che ha avuto grossi problemi con il suo Toyota Hilux nell'ultima tappa dopo essere stato in testa fino alla quarta, si è piazzato al 19° posto nella classifica T1 (+ 14:10:21); aveva già difeso il suo titolo WRC in precedenza grazie alle due vittorie di tappa. Il 14 volte vincitore del record della Dakar, che martedì era ancora secondo, ha perso molto tempo con l'Audi RS e-tron nell'ultima tappa e si è dovuto accontentare del 12° posto (+ 3:06:23). Il 15° posto (+ 3:46:53) è andato al suo compagno di squadra Carlos Sainz. Mattias Ekström ha salvato l'onore di Ingolstadt in ottava posizione (+ 1:45:14). Come altri team, il Marocco è servito all'Audi come prova generale per il Rally Dakar 2024.

"Sono molto felice di questa vittoria", ha dichiarato al suo arrivo a Merzouga, ai piedi delle dune. La stagione è iniziata per noi con un brutto risultato alla Dakar (nota: 86° posto assoluto dopo problemi tecnici). Fortunatamente non ci siamo arresi e le nostre prestazioni sono migliorate nel corso dell'anno. Siamo sulla strada giusta".

È vero che Yazeed Al-Rajhi ha approfittato dei contrattempi meccanici dei leader Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel (Toyota) e di Sébastien Loeb e Fabian Lurquin nella penultima tappa. "In questo Rally del Marocco, la battaglia è stata dura. Siamo sempre stati davanti. Senza problemi da parte dei nostri concorrenti, eravamo ancora sul podio virtuale. Il mio copilota Timo ha fatto un buon lavoro".

Yazeed Al-Rajhi si presenta come uno dei favoriti per la Dakar 2024, che si terrà nel suo Paese a partire dal 5 gennaio. "Non vedo l'ora, mi sento pronto e voglio combattere". Un evento in cui il suo miglior risultato è un 3° posto nel 2022.

Ritorno di Roma





E un'altra persona è stata felice: Nani Roma, che ha ottenuto il suo primo podio con il terzo posto nel nuovo Ford Ranger T1+, sviluppato congiuntamente da M-Sport e Neil Woodridge Motorsport (NWM).





Il pilota spagnolo Roma, che ha sconfitto il cancro nel 2022, non è mai stato un parafulmine. La vittoria alla Dakar 2014 è stata ottenuta grazie alle istruzioni del team X-Raid, che aveva vietato al suo compagno di squadra Stéphane Peterhansel di superarlo alla fine del percorso. Ma il catalano compensa questo deficit di velocità con la saggezza e l'altissima esperienza nei rally-raid. Il Rally del Marocco 2023 ne è stata una nuova prova. Nani Roma non aveva altro obiettivo che finire nella top 10 e raccogliere chilometri e dati con un veicolo ancora giovane. Il suo obiettivo è stato raggiunto già nella terza tappa, che ha concluso al decimo posto, 42 minuti dietro gli allora leader Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel (Toyota). Ma due giorni dopo, Nani Roma e il suo copilota Alex Haro sono arrivati a Merzouga al terzo posto (+43 minuti su Al-Rajhi-Gottschalk).





Nani Roma sulla sua progressione: "Conosco le gare di Raid. Dobbiamo mettere le cose in prospettiva e ricordare che c'è molto da imparare. A volte un buon risultato porta a cancellare tutte le aree da migliorare. Restiamo umili, anche se sono molto contento, non dirò il contrario. La squadra ha fatto un ottimo lavoro questa settimana, nonostante non avesse mai partecipato a un round W2RC. Abbiamo tutti imparato molte cose. Continuiamo così e non lasciamoci turbare da questo podio".