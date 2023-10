Timo Gottschalk: Vencedor em Marrocos e Vice-Campeão

O alemão Timo Gottschalk e o seu piloto saudita Yazeed Al-Rajhi venceram o Rali de Marrocos, final do Campeonato do Mundo de Rali Raid, com a Toyota Hilux e consolidaram a sua segunda posição.

Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk terminaram a época de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralis de Raid (W2RC) da melhor forma possível na Toyota Hilux da Overdrive Racing. Al-Rajhi tornou-se o décimo piloto diferente a vencer o Rali de Marrocos, um verdadeiro evento preparatório antes do Dakar, e garantiu o título honorário de vice-campeão do W2RC, à frente de Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) e Sébastien Loeb (BRX).

No final das cinco etapas, Al-Rajhi/Gottschalk tinham 34:17 minutos de vantagem sobre os colegas da Toyota, Krotov/Zhiltsov, e 43:03 minutos sobre Roma/Harao Bravo, no novo Ford Ranger.



Nasser Al-Attiyah, que teve grandes problemas com a sua Toyota Hilux na última etapa, depois de ter liderado até à quarta etapa, foi 19º na classificação T1 (+ 14:10:21), tendo já defendido o seu título WRC graças às suas duas vitórias em etapas. O 14 vezes vencedor do recorde do Dakar, que ainda era segundo na terça-feira, perdeu muito tempo no Audi RS e-tron na última etapa e teve que se contentar com o 12º lugar (+ 3:06:23). O 15º lugar (+ 3:46:53) foi para o seu colega de equipa Carlos Sainz. Mattias Ekström salvou a honra de Ingolstadt na oitava posição (+ 1:45:14). Tal como outras equipas, Marrocos serviu à Audi como um ensaio geral para o Rali Dakar de 2024.

"Estou muito contente com esta vitória", declarou à chegada a Merzouga, no sopé das dunas. A época começou para nós com um mau resultado no Dakar (nota: 86º da geral após problemas técnicos). Felizmente, não desistimos e os nossos desempenhos continuaram a melhorar ao longo do ano. Estamos no bom caminho".

É verdade que Yazeed Al-Rajhi aproveitou os contratempos mecânicos dos líderes Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel (Toyota) e de Sébastien Loeb e Fabian Lurquin na penúltima etapa. "Neste Rali de Marrocos, a luta foi dura. Estivemos sempre na frente. Sem problemas dos nossos concorrentes, continuámos a estar no pódio virtual. O meu copiloto Timo fez um bom trabalho"

Yazeed Al-Rajhi apresenta-se como um dos favoritos para o Dakar 2024, que se realizará no seu país a partir de 5 de janeiro. "Estou ansioso, sinto-me preparado e quero lutar". Uma prova onde o seu melhor resultado é um 3º lugar em 2022.

Com4eback de Roma





E mais uma pessoa ficou feliz, foi Nani Roma, que alcançou o seu primeiro lugar no pódio com o terceiro lugar no novo Ford Ranger T1+, desenvolvido em conjunto pela M-Sport e Neil Woodridge Motorsport (NWM).





O piloto espanhol Roma, que venceu o cancro em 2022, nunca foi um para-raios. A sua vitória no Dakar de 2014 deveu-se às instruções da equipa X-Raid, que proibiu o seu companheiro de equipa Stéphane Peterhansel de o ultrapassar no final do percurso. Mas o catalão compensa este défice de velocidade com sabedoria e uma grande experiência de rally-raid. O Rali de Marrocos de 2023 foi uma nova prova disso mesmo. Nani Roma não tinha outro objetivo senão terminar entre os 10 primeiros e acumular quilómetros e dados com um veículo ainda jovem. O seu objetivo já tinha sido alcançado na terceira etapa, que terminou em décimo lugar, 42 minutos atrás dos então líderes Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel (Toyota). Mas dois dias mais tarde, Nani Roma e o seu copiloto Alex Haro chegaram a Merzouga em terceiro lugar (+43 minutos sobre a Al-Rajhi-Gottschalk).





Nani Roma sobre a sua evolução: "Conheço as corridas de Raid. Temos de pôr as coisas em perspetiva e lembrarmo-nos que há muito a aprender. Por vezes, um bom resultado leva-nos a apagar todas as áreas que precisam de ser melhoradas. Vamos manter-nos humildes, apesar de estar muito feliz, não vou dizer o contrário. A equipa fez um excelente trabalho esta semana, apesar de nunca ter participado numa ronda do W2RC. Todos nós aprendemos muitas coisas. Vamos continuar assim e não deixar que este pódio nos perturbe."