Al-Attiyah : Pas de 7e victoire au Maroc, mais un champion

Jusqu'au dernier kilomètre du Rallye du Maroc 2023, le drame a régné dans les dunes. La cinquième et dernière course du championnat du monde de rallye-raid a couronné des vainqueurs dans toutes les catégories.

Avant de franchir la ligne d'arrivée à Merzouga, il était déjà certain que Nasser Al-Attiyah serait le champion des pilotes de la catégorie automobile FIA W2RC en 2023. Des victoires en course en Arabie Saoudite, au Mexique et en Argentine au début de la saison signifiaient qu'Al-Attiyah n'avait besoin que d'une poignée de points au Maroc pour remporter deux championnats consécutifs.

"Je suis tellement heureux de remporter à nouveau le championnat du monde des rallyes-raids. Nous étions déterminés à défendre notre titre cette année", s'est réjoui le quintuple vainqueur du Dakar Al-Attiyah, qui était en tête jusqu'à la quatrième étape et qui a dû renoncer à sa septième victoire au Rallye du Maroc, la finale du Championnat du monde des rallyes-raids, en raison de gros problèmes sur le Toyota Hilux dans la dernière des cinq spéciales, pour terminer en P19. Le Rallye du Maroc a été remporté par ses collègues de marque Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk.

Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel ont passé quelques années remarquables au volant de leur Toyota GR DKR Hilux T1+. Non seulement ils ont remporté les titres W2RC 2022 et 2023, mais le couple a également offert la victoire au Toyota Gazoo Racing lors des deux dernières éditions du Dakar.

Pendant la majeure partie de l'année, Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin ont été les plus proches concurrents d'Al-Attiyah et de Baumel au volant de leur BRX Prodrive Hunter. Loeb a repris le volant au Maroc pour se préparer intensivement au Rallye Dakar début janvier 2024. "Nous n'avions pas roulé avec la voiture depuis le mois d'avril au Mexique, il était donc important pour nous de retrouver des sensations avant le prochain Dakar", a expliqué Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes.

Les équipages de l'équipe Audi Sport, composés de Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Mattias Ekström/Emil Bergvist, se sont également préparés pour le prochain voyage du Dakar en Arabie Saoudite. Les victoires d'étape de Peterhansel et Ekström ont prouvé que la vitesse et la puissance de l'Audi RS Q E-Tron ne devaient pas être sous-estimées. La recrue T1 Guillaume de Mevius et son copilote François Cazalet ont également pu tirer de nombreuses leçons dans le désert. Après être remonté du T3, ce duo a réussi à faire franchir la ligne d'arrivée à son Hilux au Maroc, à la 12e place du classement général.

La lutte pour la première place dans la catégorie T3 a été passionnante jusqu'au dernier mètre du championnat, ce n'est donc pas une surprise que la compétition se soit terminée dans la dernière phase de la dernière saison de rallye. C'est Seth Quintero, 21 ans, et son copilote allemand Dennis Zenz qui ont franchi la ligne d'arrivée à Merzouga en vainqueurs. Quintero et Zenz ont fait la fête sur le toit de leur Can-Am lorsqu'on leur a annoncé leur victoire au championnat.

"Ce championnat semble avoir été long à venir, nous étions déjà à deux doigts de le remporter les années précédentes. Même cette année, nous avons connu tellement de hauts et de bas. Nous savions que nous devions simplement essayer, et c'est ce que nous avons fait !", a exulté Quintero.

Les collègues de Quintero du Red Bull Off-Road Junior Team USA, présenté par des pilotes BFGoodrich, ont tout de même réussi à se classer dans le top 3 du W2RC après des saisons réussies. Mitch Guthrie Jr. et son copilote Kellon Walch ont terminé le championnat à la deuxième place du classement général après avoir remporté des victoires au Mexique et en Argentine au volant de leur voiture MCE-5. Pendant ce temps, Austin "AJ" Jones et son copilote Gustavo Gugelmin, vainqueurs du Dakar, ont pris la troisième place du classement général de la compétition W2RC T3 de cette année.

"Nous avons connu des hauts et des bas dans ce rallye et nous sommes heureux de conclure la dernière journée par une victoire d'étape. La lutte pour le championnat a été rude tout au long de la course", a déclaré Guthrie.

Ailleurs dans le T3, Cristina Gutiérrez et son copilote Pablo Moreno ont pris la troisième place au Rallye du Maroc. "Terminer le championnat avec un résultat fort est bon pour nous, surtout avec le Dakar qui approche", a déclaré Gutiérrez.

Pour Dania Akeel et son copilote Sébastien Delaunay, la sixième place au général a été obtenue au Maroc alors qu'ils s'habituaient à leur Taurus T3 Max préparée par Wevers Sport. "Nous avons eu beaucoup de temps dans les dunes pour apprendre à connaître un peu mieux la voiture. C'était une belle course et vraiment une bonne préparation pour le Dakar", a noté Akeel.