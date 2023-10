Al-Attiyah: Nessuna settima vittoria in Marocco, ma campione

Prima che il traguardo fosse tagliato a Merzouga, era già chiaro che Nasser Al-Attiyah era il campione FIA W2RC 2023. Grazie alle vittorie ottenute in Arabia Saudita, Messico e Argentina all'inizio della stagione, ad Al-Attiyah è bastata una manciata di punti per aggiudicarsi un doppio campionato in Marocco.

"Sono felicissimo di aver vinto di nuovo il Campionato del Mondo Rally Raid. Eravamo determinati a difendere il nostro titolo quest'anno", ha commentato entusiasta il cinque volte vincitore della Dakar, Al-Attiyah, che ha condotto fino alla quarta tappa e ha dovuto rinunciare alla sua settima vittoria nel Rally del Marocco, la finale del Campionato del Mondo Rally Raid, a causa di gravi problemi con la Toyota Hilux nell'ultima delle cinque tappe, concludendo in P19. Il Rally del Marocco è stato vinto dai suoi colleghi di marca Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk.

Al-Attiyah e il copilota Mathieu Baumel hanno vissuto due anni straordinari con il loro Toyota GR DKR Hilux T1+. Non solo hanno vinto i titoli W2RC 2022 e 2023, ma la coppia ha anche regalato a Toyota Gazoo Racing la vittoria nelle ultime due edizioni della Dakar.

Per la maggior parte dell'anno, Sébastien Loeb e il copilota Fabian Lurquin sono stati i rivali più vicini ad Al-Attiyah e Baumel con la loro BRX Prodrive Hunter. Loeb è tornato al volante in Marocco per prepararsi intensamente al Rally Dakar di inizio gennaio 2024. "Non avevamo guidato l'auto da aprile in Messico, quindi era importante per noi ritrovare il feeling prima della prossima Dakar", ha spiegato Loeb, nove volte campione di rally.

Anche le squadre del Team Audi Sport di Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist si sono preparate per la prossima Dakar in Arabia Saudita. Le vittorie di tappa di Peterhansel ed Ekström hanno dimostrato che il ritmo e la potenza dell'Audi RS Q E-Tron non devono essere sottovalutati. Anche il debuttante T1 Guillaume de Mevius e il copilota François Cazalet hanno imparato molte lezioni nel deserto. Dopo essere passati dalla T3, questa coppia è riuscita a portare il proprio Hilux al traguardo del 12° posto assoluto in Marocco.

La battaglia per il primo posto nella classe T3 è stata entusiasmante fino all'ultimo metro del campionato, quindi non è stata una sorpresa che la competizione si sia conclusa solo nelle fasi finali dell'ultima stagione di rally. A tagliare il traguardo a Merzouga è stato il 21enne Seth Quintero con il suo copilota tedesco Dennis Zenz. Quintero e Zenz hanno festeggiato sul tetto del loro Can-Am quando è stata comunicata loro la vittoria del campionato.

"Questo campionato sembra essere arrivato da tempo, ci siamo andati vicini negli anni precedenti. Anche quest'anno abbiamo avuto molti alti e bassi. Sapevamo che dovevamo solo andare avanti e l'abbiamo fatto!" ha esultato Quintero.

I compagni di Quintero del Red Bull Off-Road Junior Team USA presentato da BFGoodrich sono stati comunque in grado di premiarsi con i primi tre posti in W2RC dopo stagioni di successo. Mitch Guthrie Jr. e il co-pilota Kellon Walch hanno concluso il campionato al secondo posto dopo le vittorie ottenute con la loro auto MCE-5 in Messico e in Argentina. Nel frattempo, i vincitori della Dakar Austin "AJ" Jones e il co-pilota Gustavo Gugelmin si sono classificati al terzo posto assoluto nella competizione W2RC T3 di quest'anno.

"Abbiamo avuto alti e bassi in questo rally e siamo felici di concludere l'ultima giornata con una vittoria di tappa. È stata una dura battaglia per il campionato fino alla fine", ha dichiarato Guthrie.

Nella gara T3, Cristina Gutiérrez e il copilota Pablo Moreno hanno concluso al terzo posto il Rally del Marocco. "Concludere il campionato con un buon risultato è positivo per noi, soprattutto in vista della Dakar", ha detto Gutiérrez.

Per Dania Akeel e il copilota Sébastien Delaunay, il Marocco ha dato loro il sesto posto assoluto, mentre si abituavano alla loro Taurus T3 Max preparata da Wevers Sport. "Abbiamo avuto molto tempo tra le dune per conoscere meglio la macchina. È stata una grande gara e un'ottima preparazione per la Dakar", ha commentato Akeel.