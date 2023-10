Al-Attiyah: Não é a sétima vitória em Marrocos, mas é campeão

O drama reinou nas dunas até ao último quilómetro do Rali de Marrocos 2023. Os vencedores foram coroados em todas as categorias na quinta e última prova do Campeonato do Mundo de Rally Raid.

Antes de cruzar a linha de meta em Merzouga, já era claro que Nasser Al-Attiyah era o campeão de pilotos da classe W2RC da FIA em 2023. As vitórias nas corridas na Arábia Saudita, México e Argentina no início da época significavam que Al-Attiyah precisava apenas de uma mão-cheia de pontos para vencer campeonatos consecutivos em Marrocos.

"Estou muito feliz por voltar a vencer o Campeonato do Mundo de Rally Raid. Estávamos determinados a defender o nosso título este ano," disse entusiasmado o cinco vezes vencedor do Dakar, Al-Attiyah, que liderou até à quarta etapa e teve de desistir da sua sétima vitória no Rali de Marrocos, a final do Campeonato do Mundo de Rali Raid, devido a problemas graves com a Toyota Hilux na última das cinco etapas, terminando na P19. O Rali de Marrocos foi ganho pelos seus colegas de marca Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk.

Al-Attiyah e o copiloto Mathieu Baumel têm tido um par de anos notáveis com a sua Toyota GR DKR Hilux T1+. Não só conquistaram os títulos W2RC de 2022 e 2023, como também deram à Toyota Gazoo Racing a vitória nas duas últimas edições do Dakar.

Durante a maior parte do ano, Sébastien Loeb e o copiloto Fabian Lurquin foram os rivais mais próximos de Al-Attiyah e Baumel no seu BRX Prodrive Hunter. Loeb voltou ao volante em Marrocos para se preparar intensamente para o Rali Dakar no início de janeiro de 2024. "Não tínhamos conduzido o carro desde abril no México, por isso era importante para nós recuperar a sensação antes do próximo Dakar", explicou Loeb, nove vezes campeão recordista de ralis.

As equipas Team Audi Sport de Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist também se prepararam para a próxima viagem do Dakar à Arábia Saudita. As vitórias de Peterhansel e Ekström na etapa provaram que o ritmo e a potência do Audi RS Q E-Tron não devem ser subestimados. O estreante em T1 Guillaume de Mevius e o copiloto François Cazalet também aprenderam muitas lições no deserto. Depois de terem subido do T3, esta dupla conseguiu levar a sua Hilux até à meta em 12º lugar da geral em Marrocos.

A luta pelo primeiro lugar na classe T3 foi emocionante até ao último metro do campeonato, pelo que não foi surpresa que a competição só tenha terminado nas últimas etapas da última época de ralis. O vencedor na linha de chegada em Merzouga foi Seth Quintero, de 21 anos, com o seu copiloto alemão Dennis Zenz. Quintero e Zenz festejaram no tejadilho do seu Can-Am quando foram informados da sua vitória no campeonato.

"Este campeonato parece estar a chegar há muito tempo, já estivemos perto em anos anteriores. Mesmo este ano tivemos muitos altos e baixos. Sabíamos que tínhamos de ir em frente e conseguimos!", aplaudiu Quintero.

Os colegas de Quintero na Red Bull Off-Road Junior Team USA presented BFGoodrich conseguiram ainda assim recompensar-se com três primeiros lugares no W2RC, depois de épocas bem sucedidas. Mitch Guthrie Jr. e o seu copiloto Kellon Walch terminaram em segundo lugar no campeonato, depois das vitórias do seu MCE-5 no México e na Argentina. Entretanto, os vencedores do Dakar, Austin "AJ" Jones e o copiloto Gustavo Gugelmin, terminaram em terceiro lugar na competição W2RC T3 deste ano.

"Tivemos altos e baixos neste rali e estamos felizes por terminar o último dia com uma vitória na etapa. Foi uma dura batalha pelo campeonato até ao fim", disse Guthrie.

Também na prova T3, Cristina Gutiérrez e o copiloto Pablo Moreno terminaram em terceiro lugar no Rali de Marrocos. "Terminar o campeonato com um bom resultado é bom para nós, especialmente com o Dakar à porta", disse Gutiérrez.

Para Dania Akeel e o copiloto Sébastien Delaunay, Marrocos deu-lhes o sexto lugar da geral, enquanto se habituavam ao seu Taurus T3 Max preparado pela Wevers Sport. "Tivemos muito tempo nas dunas para conhecer um pouco melhor o carro. Foi uma óptima corrida e uma preparação muito boa para o Dakar", observou Akeel.