Des hauts et des bas pour Audi au Rallye du Maroc

Le bilan d'Ingolstadt sur l'engagement des trois Audi RS Q e-tron au Rallye du Maroc, classé comme répétition générale pour le prochain Rallye Dakar début janvier 2024, est plutôt modeste :

Au Rallye du Maroc, l'équipe Audi Sport n'a pas été récompensée pour une forte remontée : Stéphane Peterhansel et son copilote Edouard Boulanger étaient passés de la sixième à la deuxième place l'avant-dernier jour. Mais une pompe à eau défectueuse le jour de la finale a privé les deux pilotes français d'Audi Sport d'une chance d'obtenir un résultat de premier plan. Les deux autres équipages Audi, Mattias Ekström/Emil Bergkvist et Carlos Sainz/Lucas Cruz, ont également connu des hauts et des bas lors de ce rallye de plus de 2 200 kilomètres dans le désert.

Lors du Rallye du Maroc, l'Audi RS Q e-tron innovante, dotée d'une propulsion électrique, d'une batterie haute tension et d'un convertisseur d'énergie, a prouvé sa compétitivité en remportant trois étapes.

Avant la journée finale, il y avait même une chance de podium : après avoir été distancés par deux crevaisons et une erreur de navigation dans la première moitié du rallye, Stéphane Peterhansel et son compatriote Edouard Boulanger ont entamé l'avant-dernière étape en quatrième position, avec près de 20 minutes de retard. Ils ont remporté la spéciale et sont revenus à 3h49 de la tête après que deux concurrents aient été largement distancés dans cette spéciale, la plus longue avec ses 343 kilomètres. Mais le dernier jour, une avarie sur une pompe à eau les a contraints à abandonner la course à la victoire finale. Ils se sont finalement classés 47e.

"C'est dommage que Stéphane et Edouard n'aient pas été récompensés pour leurs bonnes performances", a déclaré Rolf Michl, directeur d'Audi Motorsport. "Nous savions depuis l'année dernière à quel point le Rallye du Maroc est difficile et exigeant. Cette année, nous avons connu de nombreux revers qui ont empêché les trois voitures de participer au rallye sans problème. C'est pourquoi Mattias Ekström/Emil Bergkvist et Carlos Sainz/Lucas Cruz n'ont pas pu progresser dans le résultat final. Le travail de développement et les performances individuelles des trois équipages de pilotes nous imposent toutefois un grand respect. Avec trois victoires d'étape au total, Audi a montré ce qu'il était possible de faire au cours des six jours de rallye".

Le rallye avait commencé pour Audi avec le meilleur temps de Mattias Ekström/Emil Bergkvist au prologue. Le jour suivant, lorsque les deux Suédois se sont trompés dans la première spéciale et ont manqué un point de passage obligatoire, ils ont écopé d'une heure de pénalité. Une crevaison dans la deuxième spéciale et la conduite dans la poussière des concurrents ont coûté du temps supplémentaire à l'Audi RS Q e-tron numéro 206. En signant le meilleur temps dans la troisième spéciale, l'ancien champion DTM et champion du monde de rallycross Ekström a confirmé ses ambitions. De la 55e place à l'issue de la première étape, Ekström et Bergkvist se sont hissés à la neuvième place du classement final.

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont systématiquement progressé au cours des trois premiers jours du rallye du désert. Sixième du prologue et quatrième de la première étape, les deux Espagnols ont réalisé le deuxième meilleur temps le lendemain. Mais une fuite dans un circuit d'huile de la transmission a contraint Sainz à s'arrêter à plusieurs reprises dans la troisième spéciale. Plus de deux heures et demie ont ainsi été perdues et l'Audi numéro 209 est passée de la troisième à la trentième place. Une avarie sur une pompe à eau a encore coûté du temps aux Espagnols le dernier jour. Ils ont franchi la ligne d'arrivée en 22e position.

Sven Quandt, chef d'équipe de Q Motorsport, revient avec son équipe sur une période intense au Maroc : "Nous avons vu une fois de plus à quel point le succès et la défaite peuvent être proches dans le sport automobile. Nous remercions nos pilotes, nos copilotes et toute l'équipe pour les trois semaines de travail acharné que nous avons passées dans le désert depuis le début de nos tests jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes maintenant en mesure de suivre le rythme qui nous manquait au Rallye Dakar. En même temps, nous avons vu le travail qui nous attend encore. Tout le monde sait ce qu'il reste à faire dans les mois qui nous séparent du Rallye Dakar". (Audi)