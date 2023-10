Alti e bassi per Audi al Rally del Marocco

Il bilancio di Ingolstadt della partecipazione delle tre Audi RS Q e-tron al Rally del Marocco, classificato come prova generale per il prossimo Rally Dakar all'inizio di gennaio 2024, è piuttosto modesto:

Il Team Audi Sport non ha ricevuto alcuna ricompensa per la forte ripresa al Rally del Marocco: Stéphane Peterhansel e il copilota Edouard Boulanger erano passati dal sesto posto al secondo il penultimo giorno. Tuttavia, una pompa dell'acqua difettosa nell'ultima giornata ha privato i due piloti francesi di Audi Sport della possibilità di ottenere un risultato di rilievo. Anche le altre due coppie di piloti Audi, Mattias Ekström/Emil Bergkvist e Carlos Sainz/Lucas Cruz, hanno avuto alti e bassi durante gli oltre 2.200 chilometri di rally nel deserto.

Al Rally del Marocco, l'innovativa Audi RS Q e-tron con trazione elettrica, batteria ad alto voltaggio e convertitore di energia ha dimostrato la sua competitività con tre vittorie di tappa.

Prima dell'ultima giornata, c'era persino la possibilità di un risultato da podio: dopo che Stéphane Peterhansel e il suo connazionale Edouard Boulanger erano rimasti indietro nella prima metà del rally a causa di due forature e di un errore di navigazione, hanno iniziato la penultima tappa al quarto posto, con quasi 20 minuti di ritardo. Hanno vinto la tappa e si sono portati a soli 3,49 minuti dai leader, dopo che due concorrenti erano rimasti molto indietro in questa tappa, la più lunga con i suoi 343 chilometri. L'ultimo giorno, tuttavia, un danno a una pompa dell'acqua li ha costretti ad abbandonare la competizione per la vittoria assoluta. Alla fine si sono classificati al 47° posto.

"È un peccato che Stéphane ed Edouard non siano stati premiati per le loro buone prestazioni", ha dichiarato il responsabile di Audi Motorsport Rolf Michl. "Eravamo consapevoli fin dall'anno scorso di quanto fosse duro e impegnativo il Rally del Marocco. Quest'anno abbiamo avuto ripetuti contrattempi che hanno impedito un rally tranquillo per tutte e tre le vetture. Per questo motivo Mattias Ekström/Emil Bergkvist e Carlos Sainz/Lucas Cruz non sono avanzati ulteriormente nel risultato finale. Tuttavia, il lavoro di sviluppo e le prestazioni individuali di tutti e tre gli equipaggi di piloti richiedono grande rispetto. Con un totale di tre vittorie di tappa, Audi ha dimostrato cosa è possibile fare nei sei giorni di rally".

Il rally era iniziato per Audi con il miglior tempo di Mattias Ekström/Emil Bergkvist nel prologo. Quando il giorno dopo i due svedesi si sono persi sulla prima prova speciale e hanno mancato un waypoint obbligatorio, hanno ricevuto una penalità di un'ora. Una foratura nella seconda tappa e la guida nella polvere dei concorrenti sono costati alla Audi RS Q e-tron numero 206 ulteriore tempo. Con un miglior tempo nella terza tappa, l'ex campione del DTM e campione del mondo di rallycross Ekström ha sottolineato le sue ambizioni. Dal 55° posto dopo la prima tappa, Ekström e Bergkvist hanno lottato per raggiungere il nono posto nel risultato finale.

Carlos Sainz e Lucas Cruz sono migliorati sistematicamente nei primi tre giorni del rally del deserto. Dopo la sesta posizione nel prologo e il quarto posto nella prima tappa, i due spagnoli hanno ottenuto il secondo miglior tempo il giorno successivo. Tuttavia, una perdita in un circuito dell'olio della trasmissione di potenza ha costretto Sainz a fermarsi ripetutamente nella terza tappa. Di conseguenza, sono state perse più di due ore e mezza e l'Audi numero 209 è scesa dal terzo al 30° posto. Un danno a una pompa dell'acqua è costato agli spagnoli ulteriore tempo nell'ultima giornata. Hanno raggiunto il traguardo in 22a posizione.

Sven Quandt, Team Principal di Q Motorsport, ripercorre l'intenso periodo trascorso in Marocco con il suo team: "Abbiamo sperimentato ancora una volta quanto possano essere vicini il successo e la sconfitta nel motorsport. Un grande ringraziamento va ai nostri piloti e copiloti e a tutto il team per le tre settimane di duro lavoro dall'inizio dei test a oggi nel deserto. Ora possiamo andare al ritmo che ci mancava nel Rally Dakar. Allo stesso tempo, abbiamo visto dove c'è ancora da lavorare. Tutti sanno cosa c'è ancora da fare nei mesi che precedono il Rally Dakar". (Audi)