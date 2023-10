Altos e baixos para a Audi no Rali de Marrocos

Três vitórias em etapas para o inovador Audi RS Q e-tron no final do Campeonato Mundial de Rally Raid, todos os três Audi RS Q e-tron no final do Rally de Marrocos, o ensaio geral para o Rally Dakar 2024.

A conclusão de Ingolstadt sobre a participação dos três Audi RS Q e-tron no Rali de Marrocos, que foi classificado como um ensaio geral para o próximo Rali Dakar no início de janeiro de 2024, é bastante modesta:

A equipa Audi Sport não recebeu qualquer recompensa por uma forte recuperação no Rali de Marrocos: Stéphane Peterhansel e o copiloto Edouard Boulanger passaram do sexto para o segundo lugar no penúltimo dia. No entanto, uma bomba de água avariada no último dia roubou aos dois pilotos franceses da Audi Sport a hipótese de um resultado de topo. As duas outras duplas de pilotos da Audi, Mattias Ekström/Emil Bergkvist e Carlos Sainz/Lucas Cruz, também tiveram altos e baixos durante os mais de 2.200 quilómetros de rali no deserto.

No Rali de Marrocos, o inovador Audi RS Q e-tron com tração eléctrica, bateria de alta tensão e conversor de energia provou a sua competitividade com três vitórias em etapas.

Antes do último dia, havia mesmo a possibilidade de um resultado no pódio: depois de Stéphane Peterhansel e o seu compatriota Edouard Boulanger terem ficado para trás na primeira metade do rali devido a dois furos e um erro de navegação, começaram a penúltima etapa em quarto lugar, com quase 20 minutos de atraso. Venceram a etapa e passaram a estar a 3,49 minutos dos líderes, depois de dois concorrentes terem ficado muito para trás nesta etapa, a mais longa com 343 quilómetros. No entanto, no último dia, uma avaria numa bomba de água obrigou-os a abandonar a competição pela vitória geral. Acabaram por ficar em 47º lugar.

"É uma pena que Stéphane e Edouard não tenham sido recompensados pelos seus bons desempenhos", disse o Diretor da Audi Motorsport, Rolf Michl. "Desde o ano passado que sabíamos o quão duro e exigente é o Rali de Marrocos. Tivemos repetidos contratempos este ano que impediram um rali tranquilo para os três carros. Foi por isso que Mattias Ekström/Emil Bergkvist e Carlos Sainz/Lucas Cruz não avançaram mais no resultado final. No entanto, o trabalho de desenvolvimento e os desempenhos individuais das três equipas de pilotos exigem grande respeito. Com um total de três vitórias em etapas, a Audi mostrou o que é possível fazer nos seis dias de rali."

O rali tinha começado para a Audi com o melhor tempo de Mattias Ekström/Emil Bergkvist no prólogo. Quando os dois suecos se perderam na primeira etapa especial, um dia depois, e falharam um ponto de passagem obrigatório, receberam uma penalização de uma hora. Um furo na segunda etapa e a condução no meio da poeira dos concorrentes custaram mais tempo ao Audi RS Q e-tron número 206. Com um melhor tempo na terceira etapa, o antigo campeão do DTM e campeão do mundo de rallycross, Ekström, sublinhou as suas ambições. Do 55º lugar após a primeira etapa, Ekström e Bergkvist lutaram para subir até ao nono lugar no resultado final.

Carlos Sainz e Lucas Cruz melhoraram sistematicamente nos primeiros três dias do rali do deserto. Depois da sexta posição no prólogo e do quarto lugar na primeira etapa, os dois espanhóis alcançaram o segundo melhor tempo no dia seguinte. No entanto, uma fuga num circuito de óleo da transmissão de potência obrigou Sainz a parar várias vezes na terceira etapa. Em consequência, perderam-se mais de duas horas e meia e o Audi número 209 caiu do terceiro para o 30º lugar. Os danos numa bomba de água custaram mais tempo aos espanhóis no último dia. Chegaram ao fim na 22ª posição.

Sven Quandt, Chefe de Equipa da Q Motorsport, faz uma retrospetiva de um período intenso em Marrocos com a sua equipa: "Mais uma vez experimentámos como o sucesso e a derrota podem estar tão próximos no desporto automóvel. Um grande obrigado aos nossos pilotos e co-pilotos e a toda a equipa por três semanas de trabalho árduo desde o início do nosso teste até hoje no deserto. Podemos agora andar ao ritmo que nos faltou no Rali Dakar. Ao mesmo tempo, vimos onde ainda há trabalho a fazer. Toda a gente sabe o que ainda precisa de ser feito nos meses que antecedem o Rali Dakar." (Audi)