Les champions 2023 : Al-Attiyah, Mathieu Baumel et Toyota

Le Championnat du monde des rallyes-raids 2023 (W2RC) s'est achevé avec le Rallye du Maroc, cinquième et dernière manche de la saison. Lors de l'étape finale relativement courte de 152 km, le quintuple vainqueur du Dakar Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel ont conduit leur GR DKR Hilux T1+ jusqu'au dernier bivouac à Merzouga, malgré des problèmes mécaniques, avec un retard de plus de 13 heures. Auparavant, ils ont pu s'assurer une nouvelle fois la couronne de champion grâce à deux victoires d'étape. La saison W2RC 2023 s'est ainsi terminée, mais l'équipe de Toyota Gazoo Racing (TGR) avait déjà remporté les trois titres de l'année : Championnat des pilotes ; Championnat des copilotes ; et Championnat des constructeurs.

Le Rallye du Maroc 2023 comportait cinq étapes chronométrées, qui commençaient dans la ville côtière d'Agadir et se terminaient dans la ville orientale de Merzouga. La distance totale de l'épreuve était de 2 240 km, y compris les parcours de liaison entre les étapes et les bivouacs. L'événement est une partie importante de la saison W2RC car, en plus d'être la dernière course de l'année, il offre aux équipes une occasion précieuse de tester leurs derniers modèles de véhicules dans des conditions réelles, similaires à celles du Dakar en Arabie Saoudite.

Pour TGR, l'événement a été l'occasion de continuer à tester et à valider les mises à jour de son GR DKR Hilux T1+, mais aussi pour Nasser de s'assurer le titre de pilote pour la deuxième fois. Les titres de copilote et de constructeur avaient déjà été attribués un tour plus tôt. Au Rallye du Maroc, Yazeed Al Rajhi et son copilote Timo Gottschalk se sont imposés au volant d'un Toyota Hilux T1+ privé d'Overdrive Racing. Le couple a réalisé une course régulière et propre pour remporter sa première victoire au Rallye du Maroc et s'emparer de la deuxième place du W2RC.

Nasser Al-Attiyah : "Pour moi, remporter un deuxième titre W2RC est un sentiment incroyable. Tout a commencé lorsque nous avons remporté le Dakar en janvier, mais être ici maintenant en tant que double champion W2RC ne peut pas être plus heureux. Je tiens à remercier Toyota Gazoo Racing et toute l'équipe qui a aidé à construire et à entretenir notre GR DKR Hilux T1+ pour leur dur labeur et leur solide soutien".

Mathieu Baumel : "Wow, quelle sensation ! Oui, j'ai déjà remporté le titre de copilote au dernier tour, mais maintenant nous avons les trois titres W2RC pour la deuxième fois consécutive. Le Rallye du Maroc n'a pas été facile, mais nous avons fait le nécessaire pour ramener tous les titres à la maison, et je suis très fier de ce que nous avons accompli". (Toyota Gazoo Racing).

Classement final du Rallye du Maroc

POS. TEAM CANDIDAT TEMPS/Dif. 1 Y. Al Rajhi (SAU) / T. Gottschalk (DEU) OVERDRIVE RACING 14:49:09 2 D. Krotov (KGZ) / K. Zhiltsov (KGZ) OVERDRIVE RACING +34:17 3 N. Roma (ESP) / A. Bravo (ESP) M-SPORT FORD +43:03 4 J. Yacopini (ARG) / D. Carreras (ESP) OVERDRIVE RACING +57:08 5 E. Amos (ITA) / P. Ceci (ITA) OVERDRIVE RACING +1:00:13 19 N. Al-Attiyah (QAT) / M. Baumel (FRA) TOYOTA GAZOO RACING +14:10:01

W2RC - Stand Pilote :

POS. CONDUCTEUR BEWRBER POINTS 1 N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 Y. AL RAJHI (SAU) OVERDRIVE RACING 181 3 J. YACOPINI (ARG) OVERDRIVE RACING 132 4 S. LOEB (FRA) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 S. HALPERN (ARG) X-RAID MINI 89

W2RC - stand passager :



POS. BEIFAHER ASSISTEUR POINTS 1 M. BAUMEL (FRA) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 T. GOTTSCHALK (DEU) OVERDRIVE RACING 162 3 D. OLIVERAS (ESP) OVERDRIVE RACING 132 4 F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 B. GRAUE (ARG) X-RAID MINI 98

W2RC - Stand fabricant :