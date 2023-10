Campioni 2023: Al-Attiyah, Mathieu Baumel e Toyota

Il Campionato del Mondo Rally Raid 2023 (W2RC) si è concluso con il Rally del Marocco, quinta e ultima prova della stagione. Nella relativamente breve tappa finale di 152 km, il cinque volte vincitore della Dakar Nasser Al-Attiyah e il copilota Mathieu Baumel hanno portato il loro GR DKR Hilux T1+ al bivacco finale di Merzouga con una perdita di tempo di oltre 13 ore nonostante i problemi meccanici. Prima di ciò, sono riusciti ad assicurarsi nuovamente la corona del campionato grazie a due vittorie di tappa. Si è conclusa così la stagione W2RC 2023, ma il team Toyota Gazoo Racing (TGR) si era già assicurato i tre titoli per quest'anno: Campionato Piloti, Campionato Co-Piloti e Campionato Costruttori.

Il Rally del Marocco 2023 comprendeva cinque tappe cronometrate con partenza dalla città costiera di Agadir e arrivo nella città orientale di Merzouga. La distanza totale dell'evento è stata di 2.240 km, compresi i tratti di collegamento tra le tappe e i bivacchi. L'evento è una parte importante della stagione W2RC, in quanto non solo funge da gara finale dell'anno, ma fornisce anche una preziosa opportunità per i team di testare i loro ultimi modelli di veicoli in condizioni reali simili a quelle della Dakar in Arabia Saudita.

Per la TGR, l'evento ha rappresentato un'opportunità per testare e convalidare ulteriormente gli aggiornamenti del suo GR DKR Hilux T1+, e per Nasser di assicurarsi il titolo di pilota per la seconda volta. Il titolo di copilota e quello di costruttore erano già stati assegnati una volta. Il Rally del Marocco è stato vinto da Yazeed Al Rajhi e dal suo copilota Timo Gottschalk su una Toyota Hilux T1+ iscritta privatamente da Overdrive Racing. La coppia ha condotto una gara regolare e pulita per assicurarsi la prima vittoria nel Rally del Marocco e il secondo posto nel W2RC.

Nasser Al-Attiyah: "Per me vincere il secondo titolo W2RC è una sensazione incredibile. Tutto è iniziato quando abbiamo vinto il Rally Dakar a gennaio, ma essere qui ora come doppio campione W2RC non può essere più felice. Voglio ringraziare Toyota Gazoo Racing e tutto il team che ha contribuito alla costruzione e alla manutenzione del nostro GR DKR Hilux T1+ per il loro duro lavoro e il forte sostegno".

Mathieu Baumel: "Wow, che sensazione. Sì, avevo già vinto il titolo di copilota nell'ultima gara, ma ora abbiamo tutti e tre i titoli W2RC per la seconda volta di fila. Il Rally del Marocco non è stato facile, ma siamo riusciti a fare ciò che era necessario per portare a casa tutti i titoli e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto." (Toyota Gazoo Racing).

Classifica finale del Rally del Marocco

POS. SQUADRA CANDIDATO TEMPO/Dif. 1 Y. Al Rajhi (SAU) / T. Gottschalk (DEU) OVERDRIVE RACING 14:49:09 2 D. Krotov (KGZ) / K. Zhiltsov (KGZ) OVERDRIVE RACING +34:17 3 N. Roma (ESP) / A. Bravo (ESP) M-SPORT FORD +43:03 4 J. Yacopini (ARG) / D. Carreras (ESP) OVERDRIVE RACING +57:08 5 E. Amos (ITA) / P. Ceci (ITA) OVERDRIVE RACING +1:00:13 19 N. Al-Attiyah (QAT) / M. Baumel (FRA) TOYOTA GAZOO RACING +14:10:01

W2RC - Stand Driver:

POS. PILOTA BEWRBER PUNTI 1 N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 Y. AL RAJHI (SAU) OVERDRIVE RACING 181 3 J. YACOPINI (ARG) OVERDRIVE RACING 132 4 S. LOEB (FRA) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 S. HALPERN (ARG) X-RAID MINI 89

W2RC - Stand Co-Pilota:



POS. BEIFAHER CANDIDATO PUNTI 1 M. BAUMEL (FRA) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 T. GOTTSCHALK (GER) OVERDRIVE RACING 162 3 D. OLIVERAS (ESP) OVERDRIVE RACING 132 4 F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 B. GRAUE (ARG) X-RAID MINI 98

W2RC - Produttore dello stand: