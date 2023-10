Campeões 2023: Al-Attiyah, Mathieu Baumel e Toyota

Nasser Al-Attiyah teve de renunciar à sua sétima vitória no Rali de Marrocos, prova final do Campeonato do Mundo de Ralis Raid (W2RC), devido a problemas mecânicos na Toyota Hilux no último dia, mas voltou a sagrar-se campeão.

O Campeonato do Mundo de Ralis Raid 2023 (W2RC) terminou com o Rali de Marrocos, a quinta e última ronda da temporada. Na relativamente curta etapa final de 152 km, Nasser Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar, e o copiloto Mathieu Baumel levaram a sua GR DKR Hilux T1+ para o acampamento final em Merzouga com uma perda de tempo de mais de 13 horas, apesar de problemas mecânicos. Antes disso, conseguiram garantir novamente a coroa do campeonato graças a duas vitórias em etapas. Assim terminou a época 2023 do W2RC, mas a equipa Toyota Gazoo Racing (TGR) já tinha assegurado os três títulos deste ano: Campeonato de Pilotos; Campeonato de Co-pilotos; e Campeonato de Construtores.

O Rali de Marrocos 2023 foi composto por cinco etapas cronometradas, com início na cidade costeira de Agadir e fim na cidade oriental de Merzouga. A distância total do evento foi de 2.240 km, incluindo secções de ligação entre etapas e bivouacs. O evento é uma parte importante da temporada do W2RC, pois não só serve como a última corrida do ano, mas também proporciona uma oportunidade valiosa para as equipas testarem os seus mais recentes modelos de veículos em condições reais semelhantes às do Dakar na Arábia Saudita.

Para a TGR, o evento foi uma oportunidade para testar e validar as actualizações da sua GR DKR Hilux T1+, e também para Nasser garantir o título de pilotos pela segunda vez. O título de copiloto, bem como o título de construtor, já tinham sido atribuídos uma ronda antes. O Rali de Marrocos foi ganho por Yazeed Al Rajhi e pelo seu copiloto Timo Gottschalk numa Toyota Hilux T1+ da Overdrive Racing. A dupla fez uma prova equilibrada e limpa para garantir a sua primeira vitória no Rali de Marrocos e o segundo lugar no W2RC.

Nasser Al-Attiyah: "Para mim, ganhar um segundo título W2RC é uma sensação incrível. Tudo começou quando vencemos o Rali Dakar em janeiro, mas estar aqui agora como duplo campeão W2RC não pode ser mais feliz. Quero agradecer à Toyota Gazoo Racing e a toda a equipa que ajudou a construir e manter a nossa GR DKR Hilux T1+ pelo seu trabalho árduo e forte apoio."

Mathieu Baumel: "Ena, que sensação. Sim, eu já tinha ganho o título de copiloto na última ronda, mas agora temos os três títulos W2RC pela segunda vez consecutiva. O Rali de Marrocos não foi fácil, mas conseguimos fazer o que era necessário para trazer todos os títulos para casa e estou muito orgulhoso do que conseguimos." (Toyota Gazoo Racing).

Classificação final do Rali de Marrocos

POS. EQUIPA APLICANTE TEMPO/Dif. 1 Y. Al Rajhi (SAU) / T. Gottschalk (DEU) OVERDRIVE RACING 14:49:09 2 D. Krotov (KGZ) / K. Zhiltsov (KGZ) OVERDRIVE RACING +34:17 3 N. Roma (ESP) / A. Bravo (ESP) M-SPORT FORD +43:03 4 J. Yacopini (ARG) / D. Carreras (ESP) OVERDRIVE RACING +57:08 5 E. Amos (ITA) / P. Ceci (ITA) OVERDRIVE RACING +1:00:13 19 N. Al-Attiyah (QAT) / M. Baumel (FRA) TOYOTA GAZOO RACING +14:10:01

W2RC - Piloto em Pé:

POS. CONDUTOR BEWRBER PONTOS 1 N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 Y. AL RAJHI (SAU) OVERDRIVE RACING 181 3 J. YACOPINI (ARG) OVERDRIVE RACING 132 4 S. LOEB (FRA) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 S. HALPERN (ARG) X-RAID MINI 89

W2RC - Copiloto de bancada:



POS. BEIFAHER CANDIDATO PONTOS 1 M. BAUMEL (FRA) TOYOTA GAZOO RACING 205 2 T. GOTTSCHALK (GER) OVERDRIVE RACING 162 3 D. OLIVERAS (ESP) OVERDRIVE RACING 132 4 F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 112 5 B. GRAUE (ARG) X-RAID MINI 98

W2RC - Stand Fabricante: