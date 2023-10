La Coupe FIA de cross-country bayadère 2024 est publiée

Dans le cadre du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, les calendriers de la saison 2024 de la "FIA World Cup for Cross-Country Bajas" et de la "FIA European Cup for Cross-Country Bajas" ont été publiés. Quelques semaines auparavant, le FIA World Rallye Raid Championship avait déjà annoncé ses courses pour l'année prochaine.



Les 18 épreuves au total se dérouleront dans 13 pays du monde entier : en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique du Nord. Il y a quelques changements par rapport à la saison 2023 : La Baja italienne et la Baja grecque échangent leurs séries : En 2024, la Baja italienne fera partie de l'European Cup et la Baja Greece de la World Cup. Dans le FIA World Rally Raid Championship, l'épreuve "BP Ultimate Rally Raid" au Portugal fait pour la première fois partie du calendrier.



Cette saison, Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja ont remporté la FIA European Cup for Cross-Country Bajas. Ce week-end, Joao Ferreira et Filipe Palmeiro se disputent une place de choix dans la FIA World Cup for Cross-Country Bajas au volant de la Mini JCW Rally Plus lors de la Baja Portalegre. La dernière épreuve sera la Dubai International Baja. Dans le Championnat du monde de rallye-raid de la FIA, X-raid s'est assuré la deuxième place du classement des constructeurs.



Système de points

Des points sont attribués en fonction des résultats de chaque étape et du résultat général. À partir de la saison 2024, l'équipage conservera ses points du classement par étapes - même s'il ne termine pas l'épreuve.



Manifestations marathon (p. ex. Rallye Dakar)

Classement général : 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2.

Classement par étapes : 5, 4, 3, 2 et 1.



Manifestations de rallye et de baja

Classement général : 30, 25, 20, 17, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2.

Classement par étapes : 5, 4, 3, 2 et 1.



Classement des constructeurs

Chaque constructeur peut engager au maximum trois équipes dans chaque épreuve. Seules les deux meilleures équipes reçoivent des points, qui sont attribués selon le barème susmentionné. (X-raid)



Calendrier 2024



Coupe du monde FIA de cross-country bayonnais

08-10/02/ Baja saoudienne (KSA) 22-25/05/ Baja Grèce (GRE) 26-28/07/ Baja Espagne (ESP) 22-25/08/ Baja Poland (POL) 22-25/08/ Baja Portalegre (POR) 22-25/08/ Qatar Intern. Baja (QAT) 22-25/08/ Dubaï Intern. Baja (EAU) 22-25/08/ Jordan Baja (JOR)



Coupe d'Europe de cross-country Bajas de la FIA

02-04/05/ TT Dehesa Extremadura (ESP) 04-07/07/ Baja italienne (ITA) 08-11/08/ HunGarian Baja (HUN) 19-22/09/ Baja TT Sharish (POR) 07-09/11/ Baja Troia (TUR)



Championnat du monde de rallye-raid de la FIA