Pubblicata la Coppa FIA per il Cross-Country Bajas 2024

Nell'ambito del Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA, sono stati pubblicati i calendari per la stagione 2024 della "FIA World Cup for Cross-Country Bajas" e della "FIA European Cup for Cross-Country Bajas". Qualche settimana prima, il Campionato del Mondo Rally Raid della FIA aveva già annunciato le sue gare per il prossimo anno.



Il totale di 18 eventi si terrà in 13 Paesi del mondo: in Sud America, Europa, Medio Oriente, Asia e Nord Africa. Ci sono alcuni cambiamenti nella stagione 2023: L'Italy Baja e la serie di scambi Baja Grecia: L'Italy Baja farà parte della Coppa Europa nel 2024 e la Baja Grecia della Coppa del Mondo. Nel Campionato del Mondo Rally Raid FIA, l'evento BP Ultimate Rally Raid in Portogallo fa parte del calendario per la prima volta.



In questa stagione, Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja hanno vinto la Coppa Europa FIA di Cross-Country Bajas. Questo fine settimana, Joao Ferreira e Filipe Palmeiro lotteranno per una posizione di vertice nella FIA World Cup for Cross-Country Bajas nella Mini JCW Rally Plus alla Baja Portalegre. L'evento finale è la Dubai International Baja. Nel Campionato del Mondo Rally-Raid FIA, X-raid si è assicurata il secondo posto nella classifica costruttori.



Sistema di punti

I punti vengono assegnati in base ai risultati delle singole tappe e al risultato complessivo. A partire dalla stagione 2024, l'equipaggio manterrà i punti della classifica di tappa, anche nel caso in cui non dovesse concludere l'evento.



Eventi maratona (es. Rally Dakar)

Classifica generale: 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2.

Classificazione di tappa: 5, 4, 3, 2 e 1.



Rally ed eventi Baja

Classifica generale: 30, 25, 20, 17, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2.

Classifica di tappa: 5, 4, 3, 2 e 1.



Classifica costruttori

Ogni costruttore può iscrivere un massimo di tre squadre in ogni evento. Solo le prime due squadre classificate riceveranno punti, che saranno assegnati secondo la scala di cui sopra. (X-raid)



Calendario 2024



Coppa del Mondo FIA di Cross-Country Bajas

08-10/02/ Baja saudita (KSA) 22-25/05/ Baja Grecia (GRE) 26-28/07/ Baja Spagna (ESP) 22-25/08/ Baja Polonia (POL) 22-25/08/ Baja Portalegre (POR) 22-25/08/ Qatar Intern. Baja (QAT) 22-25/08/ Dubai Intern. Baja (UAE) 22-25/08/ Giordania Baja (JOR)



Coppa europea FIA per le Baja di campagna

02-04/05/ TT Dehesa Extremadura (ESP) 04-07/07/ Italian Baja (ITA) 08-11/08/ Baja ungherese (HUN) 19-22/09/ Baja TT Sharish (POR) 07-09/11/ Baja Troia (TUR)



Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid