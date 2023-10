Publicação da Taça FIA de Bajas Cross-Country 2024

No âmbito do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, foram publicados os calendários para a época de 2024 da "Taça do Mundo FIA de Bajas Cross-Country" e da "Taça da Europa FIA de Bajas Cross-Country". Algumas semanas antes, o Campeonato do Mundo de Rally Raid da FIA já tinha anunciado as suas provas para o próximo ano.



O total de 18 eventos terá lugar em 13 países do mundo: na América do Sul, Europa, Médio Oriente, Ásia e Norte de África. A época de 2023 apresenta algumas alterações: A Baja Itália e a série de troca da Baja Grécia: A Baja Itália fará parte da Taça da Europa em 2024 e a Baja Grécia da Taça do Mundo. No Campeonato do Mundo de Rally Raid da FIA, o evento BP Ultimate Rally Raid em Portugal faz parte do calendário pela primeira vez.



Esta época, Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja venceram a Taça da Europa FIA de Bajas Cross-Country. Este fim de semana, João Ferreira e Filipe Palmeiro vão lutar por uma posição de topo na Taça do Mundo FIA de Bajas Todo-o-Terreno no Mini JCW Rally Plus na Baja Portalegre. A última prova é a Baja Internacional do Dubai. No Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid, a X-raid assegurou o segundo lugar na classificação dos construtores.



Sistema de pontos

Os pontos são atribuídos em função dos resultados das etapas individuais e do resultado global. A partir da época de 2024, a equipa conservará os seus pontos da classificação das etapas, mesmo que não termine a prova.



Eventos de maratona (por exemplo, Rali Dakar)

Classificação geral: 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2.

Classificação das etapas: 5, 4, 3, 2 e 1.



Rali e Baja

Classificação geral: 30, 25, 20, 17, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2.

Classificação das etapas: 5, 4, 3, 2 e 1.



Classificação dos construtores

Cada construtor pode inscrever um máximo de três equipas em cada prova. Apenas as duas melhores equipas receberão pontos, que serão atribuídos de acordo com a escala acima. (X-raid)



Calendário 2024



Taça do Mundo FIA de Bajas de Todo-o-Terreno

08-10/02/ Baja da Arábia Saudita (KSA) 22-25/05/ Baja Grécia (GRE) 26-28/07/ Baja Espanha (ESP) 22-25/08/ Baja Polónia (POL) 22-25/08/ Baja Portalegre (POR) 22-25/08/ Estagiário do Qatar. Baja (QAT) 22-25/08/ Estagiário no Dubai. Baja (EAU) 22-25/08/ Jordânia Baja (JOR)



Taça da Europa FIA de Bajas Todo-o-Terreno

02-04/05/ TT Dehesa Extremadura (ESP) 04-07/07/ Baja Italiana (ITA) 08-11/08/ Baja Húngara (HUN) 19-22/09/ Baja TT Sharish (POR) 07-09/11/ Baja Troia (TUR)



Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid