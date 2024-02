Baja Saudí: Gottschalk lleva a Al-Rajhi a su 7ª victoria De Toni Hoffmann Overdrive Yazeed Al-Rajhi y su copiloto alemán Timo Gottschalk consiguieron la victoria por 38 segundos en su Toyota Hilux de Overdrive en la Baja Saudí, primera prueba de la Copa Baja de la FIA. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Con siete victorias, Al-Rajhi es ahora el participante más laureado en la historia de la prueba. Gottschalk ganó la prueba por cuarta vez, tras haberlo hecho en 2011 con Nasser Saleh Al-Attiyah y en 2015 y 2016 con Al-Rajhi. El portugués Jao Ferreira, con un Mini, terminó segundo, a 38 segundos, por delante del lituano Rkoas Basiuska (+ 1:08), con otro Toyota Hilux de Overdrive.



Al-Rajhi declaró: "Estoy muy contento. Un rally muy divertido y mi séptima victoria. Siempre es agradable ganar aquí. Nunca esperé ser un especialista en Baja o cross-country, pero mi primera victoria aquí me abrió los ojos a este tipo de carreras. Me gusta mucho. Ahora paso de las dunas a esquiar en los Alpes... y luego volveré a competir en el Abu Dhabi Desert Challenge".



"Estamos deseando abrir la temporada Baja con una victoria en Hail", continuó Gottschalk. "Esto es especialmente importante para Yazeed. Teníamos una fuerte competencia a nuestro alrededor. No ha sido fácil. Conseguimos una buena ventaja el primer día, pero sabíamos que no iba a ser fácil distanciarnos hoy. A veces no teníamos ninguna línea y había pistas en todas direcciones. Había que estar muy alerta. No podíamos conducir despacio. Ha sido un buen rally".



Al-Rajhi quiere retener su título nacional y ganar la Copa del Mundo FIA de Bajas. Marcó el cuarto mejor tiempo en la última etapa por detrás de Ferreira, Yacopini y Baciuška, pero eso fue suficiente para asegurarse una ajustada victoria y empezar con buen pie su candidatura al título de la Copa del Mundo FIA de Bajas. (Overdrive)