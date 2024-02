Baja saoudien : Gottschalk mène Al-Rajhi à sa 7e victoire

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Overdrive Yazeed Al-Rajhi et son copilote allemand Timo Gottschalk ont remporté la Baja Saudi, la première manche de la FIA Baja Cup, avec 38 secondes d'avance au volant de leur Toyota Hilux d'Overdrive. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Avec sept victoires, Al-Rajhi est désormais le participant le plus titré de l'histoire de l'épreuve. Gottschalk a remporté l'épreuve pour la quatrième fois, après avoir gagné en 2011 avec Nasser Saleh Al-Attiyah et en 2015 et 2016 avec Al-Rajhi. Le Portugais Jao Ferreira a terminé deuxième avec 38 secondes de retard sur sa Mini, devant le Lituanien Rkoas Basiuska (+ 1:08) sur un autre Toyota Hilux d'Overdrive.



Al-Rajhi a déclaré : "Je suis très heureux. Rallye très agréable et ma septième victoire. C'est toujours agréable de gagner ici. Je ne m'attendais pas à devenir un spécialiste de la Baja ou du cross-country, mais ma première victoire ici m'a ouvert les yeux sur ce genre de course. Je l'apprécie beaucoup. Maintenant, je quitte les dunes pour aller skier dans les Alpes... et ensuite je reprendrai les courses pour l'Abu Dhabi Desert Challenge".



"Nous sommes heureux d'ouvrir la saison des bajas avec une victoire à Hail", a mené Gottschalk. "C'est particulièrement important pour Yazeed. Nous avions une forte concurrence autour de nous. Ce n'était pas facile. Nous avons pris une bonne avance le premier jour, mais nous savions qu'il ne serait pas facile de creuser l'écart aujourd'hui. Parfois, nous n'avions pas du tout de lignes et il y avait des traces qui partaient dans toutes les directions. Il fallait vraiment être éveillé. Nous n'avions pas le droit de rouler lentement. C'était un beau rallye".



Al-Rajhi veut conserver son titre national et remporter la FIA World Bajas Cup. Il a réalisé le quatrième meilleur temps de la dernière étape derrière Ferreira, Yacopini et Baciuška, mais cela a suffi pour remporter une victoire serrée et lancer parfaitement sa lutte pour le titre de la FIA World Baja Cup. (Overdrive)