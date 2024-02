Baja Saudi: Gottschalk porta Al-Rajhi alla settima vittoria

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Overdrive Yazeed Al-Rajhi e il suo copilota tedesco Timo Gottschalk si sono assicurati la vittoria con 38 secondi di vantaggio sulla loro Toyota Hilux di Overdrive alla Baja Saudi, prima prova della FIA Baja Cup. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Con sette vittorie, Al-Rajhi è ora il partecipante di maggior successo nella storia dell'evento. Gottschalk ha vinto l'evento per la quarta volta, dopo essersi imposto nel 2011 con Nasser Saleh Al-Attiyah e nel 2015 e 2016 con Al-Rajhi. Il portoghese Jao Ferreira, a bordo di una Mini, si è piazzato al secondo posto, a 38 secondi di distanza, davanti al lituano Rkoas Basiuska (+ 1:08) su un'altra Toyota Hilux di Overdrive.



Al-Rajhi ha dichiarato: "Sono molto felice. Un rally molto divertente e la mia settima vittoria. È sempre bello vincere qui. Non mi sarei mai aspettato di diventare uno specialista della Baja o del cross-country, ma la mia prima vittoria qui mi ha aperto gli occhi su questo tipo di gare. Mi piace molto. Ora passo dalle dune allo sci sulle Alpi... e poi tornerò a correre per l'Abu Dhabi Desert Challenge".



"Non vediamo l'ora di aprire la stagione Baja con una vittoria a Hail", ha continuato Gottschalk. "È particolarmente importante per Yazeed. Avevamo una forte concorrenza intorno a noi. Non è stato facile. Abbiamo preso un buon vantaggio il primo giorno, ma sapevamo che oggi non sarebbe stato facile staccarci. A volte non c'erano linee e c'erano piste che portavano in tutte le direzioni. Bisognava stare davvero all'erta. Non ci è stato permesso di guidare lentamente. È stato un bel rally".



Al-Rajhi vuole conservare il titolo nazionale e vincere la Coppa del Mondo FIA Bajas. Nella tappa finale ha ottenuto il quarto tempo dietro a Ferreira, Yacopini e Baciuška, ma è stato sufficiente per assicurarsi una vittoria di stretta misura e per far partire alla grande la sua candidatura al titolo della Coppa del Mondo FIA Baja. (Overdrive)