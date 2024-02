Baja Saudi: Gottschalk leva Al-Rajhi à sétima vitória

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Overdrive Yazeed Al-Rajhi e o seu copiloto alemão Timo Gottschalk garantiram a vitória por 38 segundos na sua Toyota Hilux da Overdrive na Baja Saudi, a primeira ronda da Taça FIA Baja.

Com sete vitórias, Al-Rajhi é agora o participante mais bem sucedido na história do evento. Gottschalk venceu a prova pela quarta vez, depois de ter sido bem sucedido em 2011 com Nasser Saleh Al-Attiyah e em 2015 e 2016 com Al-Rajhi. O piloto português Jao Ferreira, num Mini, terminou em segundo lugar, 38 segundos atrás, à frente do lituano Rkoas Basiuska (+ 1:08), noutro Toyota Hilux da Overdrive.



Al-Rajhi disse: "Estou muito feliz. Um rali muito agradável e a minha sétima vitória. É sempre bom ganhar aqui. Nunca esperei ser um especialista em Baja ou todo-o-terreno, mas a minha primeira vitória aqui abriu-me os olhos para este tipo de corridas. Estou a gostar muito. Agora vou passar das dunas para o esqui nos Alpes... e depois voltarei a correr no Abu Dhabi Desert Challenge."



"Estamos ansiosos por abrir a época de Baja com uma vitória em Hail", continuou Gottschalk. "Isto é particularmente importante para o Yazeed. Tínhamos uma forte concorrência à nossa volta. Não foi fácil. Conseguimos uma boa vantagem no primeiro dia, mas sabíamos que hoje não ia ser fácil chegar à frente. Por vezes não tínhamos linhas e havia pistas em todas as direcções. Era preciso estar muito atento. Não nos era permitido conduzir devagar. Foi um bom rali".



Al-Rajhi quer manter o seu título nacional e vencer a Taça do Mundo FIA de Bajas. Al-Rajhi quer manter o seu título nacional e vencer a Taça do Mundo FIA de Bajas. Fez o quarto melhor tempo na última etapa, atrás de Ferreira, Yacopini e Baciuška, mas foi o suficiente para garantir uma vitória apertada e começar de forma perfeita a sua candidatura ao título da Taça do Mundo FIA de Bajas. (Overdrive)