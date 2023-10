Red Bull Rookies Cup : sept dates pour l'année prochaine

Les adolescents les plus rapides du monde seront à nouveau en piste en 2024 dans le cadre de la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Les jeunes pilotes auront l'occasion de démontrer leur talent lors de sept week-ends de course.

L'année prochaine, 26 jeunes talents du deux-roues pourront à nouveau se préparer à une carrière en championnat du monde dans le cadre de la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Le calendrier pour 2024 comprend un test de deux jours en avril à Jerez. Le circuit espagnol, qui a accueilli la première course de la Rookies Cup en 2007, accueillera également le coup d'envoi du championnat du monde quelques semaines plus tard.

Lors de la première course de la série pour jeunes pilotes, un certain Johann Zarco a terminé troisième. Cette année-là, le vainqueur de la course MotoGP de Phillip Island a été couronné champion de la Rookies Cup. Il a également été le premier rookie à remporter une course de championnat du monde. En 2011, il s'est imposé face à la concurrence au Japon dans la catégorie 125 cm3.

Après l'ouverture de la saison 2024, les rookies se retrouveront au Mans. Sur le circuit Bugatti, le vainqueur du classement général de la Rookies Cup, Angel Piqueras, a pu se réjouir cette année de deux victoires qui lui ont permis d'établir un nouveau record de neuf triomphes cette saison.

L'année prochaine, les rookies auront ensuite le championnat du Mugello au programme, avant de se rendre à Assen pour le quatrième week-end de course. Après le week-end de course sur ce circuit traditionnel, ils se rendront à Spielberg, sur le Red Bull Ring, où Pedro Acosta a remporté les quatre courses qui s'y sont déroulées sur deux week-ends lors de la saison Covid 2020. L'Espagnol a remporté le championnat du monde Moto3 l'année suivante et est en tête du championnat du monde Moto2 cette année.

Pour l'avant-dernier week-end de course de la saison 2024, nous retournons en Espagne, plus précisément à Aragón. C'est là que Jorge Martin a triomphé lors de la saison 2014, après avoir déjà été couronné champion de la Rookies Cup. Cette année, il se bat pour la couronne du championnat du monde dans la catégorie MotoGP.

La finale aura lieu à Misano, où Danny Kent s'était imposé en 2010 en une seule course. Le Britannique avait alors perdu le titre à un point de Jake Gagne. En 2015, Kent a posé un jalon en Moto3 en devenant le premier rookie à être couronné champion de la catégorie débutant du championnat du monde.

Calendrier provisoire de la Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, Espagne (test)

27.04.-28.04. Jerez, Espagne

11.05.-12.05. Le Mans, France

01.06.-02.06. Mugello, Italie

29.06.-30.06. Assen, Pays-Bas

17.08.-18.08. Spielberg, Autriche

31.08.-01.09. Aragón, Espagne

07.09.-08.09. Misano, Italie