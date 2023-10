Red Bull Rookies Cup: sette date il prossimo anno

Gli adolescenti più veloci del mondo saranno di nuovo in pista nel 2024 nell'ambito della Red Bull MotoGP Rookies Cup. I giovani piloti potranno dimostrare il loro talento in sette weekend di gara.

L'anno prossimo, 26 talenti delle due ruote potranno nuovamente proporsi per una carriera nel Campionato del Mondo nell'ambito della Red Bull MotoGP Rookies Cup. Il calendario per il 2024 prevede un test di due giorni ad aprile a Jerez. Il circuito spagnolo, che ha ospitato la prima gara della Rookies Cup nel 2007, ospiterà anche l'apertura del Campionato del Mondo poche settimane dopo.

Nella gara d'esordio della serie dei rookie, un certo Johann Zarco si è classificato terzo; il vincitore di quest'anno della gara di MotoGP a Phillip Island si è incoronato campione della Rookies Cup quell'anno. È stato anche il primo esordiente a vincere una gara del Campionato del Mondo, battendo la concorrenza nella classe 125cc in Giappone nel 2011.

Dopo l'apertura della stagione nel 2024, i debuttanti si incontreranno nuovamente a Le Mans. Quest'anno, sul circuito Bugatti, il vincitore assoluto della Rookies Cup Angel Piqueras ha conquistato due vittorie, raggiungendo un nuovo record di nove trionfi in questa stagione.

Il prossimo appuntamento per i Rookies è il round di campionato al Mugello, prima di recarsi ad Assen per il quarto weekend di gara. Dopo il weekend di gara sul circuito tradizionale, si va a Spielberg per il Red Bull Ring, dove Pedro Acosta ha vinto tutte e quattro le gare disputate in due weekend nella stagione Covid 2020. Lo spagnolo ha vinto il Campionato del Mondo Moto3 l'anno successivo e quest'anno è in testa al Campionato del Mondo Moto2.

Per il penultimo weekend di gara della stagione 2024 si torna in Spagna, più precisamente ad Aragón. Jorge Martin vi ha trionfato nella stagione 2014, dopo essere già stato incoronato campione della Rookies Cup. Quest'anno è in lotta per la corona del campionato del mondo nella classe MotoGP.

La finale si svolgerà a Misano, dove Danny Kent ha prevalso in una gara del 2010. All'epoca, il britannico perse il titolo contro Jake Gagne per un punto. Kent ha stabilito una pietra miliare in Moto3 nel 2015, quando è diventato il primo rookie a essere incoronato campione della classe entry-level del Campionato del Mondo.

Calendario provvisorio Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, Spagna (test)

27.04.-28.04. Jerez, Spagna

11.05.-12.05. Le Mans, Francia

01.06.-02.06. Mugello, Italia

29.06.-30.06. Assen, Paesi Bassi

17.08.-18.08. Spielberg, Austria

31.08.-01.09. Aragona, Spagna

07.09.-08.09. Misano, Italia