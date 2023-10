Red Bull Rookies Cup: sete datas no próximo ano

Os adolescentes mais rápidos do mundo estarão de novo na estrada em 2024, no âmbito da Red Bull MotoGP Rookies Cup. Os jovens pilotos vão poder demonstrar o seu talento em sete fins-de-semana de corridas.

No próximo ano, 26 talentos das duas rodas vão poder voltar a recomendar-se para uma carreira no Campeonato do Mundo como parte da Red Bull MotoGP Rookies Cup. O calendário para 2024 inclui um teste de dois dias em abril, em Jerez. O circuito espanhol, que acolheu a primeira corrida da Rookies Cup em 2007, será também palco da abertura do Campeonato do Mundo, algumas semanas mais tarde.

Na corrida de estreia da série de estreantes, um certo Johann Zarco terminou em terceiro; o vencedor da corrida de MotoGP deste ano em Phillip Island coroou-se campeão da Rookies Cup nesse ano. Foi também o primeiro estreante a vencer uma corrida do Campeonato do Mundo, batendo a concorrência na classe de 125 cc no Japão em 2011.

Após a abertura da época em 2024, os estreantes voltarão a encontrar-se em Le Mans. Este ano, no circuito Bugatti, o vencedor da Taça Rookies, Angel Piqueras, obteve duas vitórias a caminho de um novo recorde de nove triunfos esta época.

A próxima etapa da Rookies Cup é a ronda do campeonato em Mugello, antes de rumar a Assen para o quarto fim de semana de corridas. Depois do fim de semana de corrida no circuito tradicional, segue-se Spielberg para o Red Bull Ring, onde Pedro Acosta venceu as quatro corridas disputadas em dois fins-de-semana na época de 2020 da Covid. O espanhol venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 no ano seguinte e lidera o Campeonato do Mundo de Moto2 este ano.

Para o penúltimo fim de semana da época de 2024, a corrida está de volta a Espanha, mais precisamente a Aragão. Jorge Martin triunfou lá na época de 2014, tendo já sido coroado campeão da Rookies Cup. Este ano, está a lutar pela coroa do campeonato do mundo na classe MotoGP.

A final terá lugar em Misano, onde Danny Kent venceu uma corrida em 2010. Na altura, o britânico perdeu o título para Jake Gagne por um ponto. Kent estabeleceu um marco na Moto3 em 2015, quando se tornou o primeiro estreante a ser coroado campeão da classe de entrada do Campeonato do Mundo.

Calendário provisório Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, Espanha (teste)

27.04-28.04 Jerez, Espanha

11.05.-12.05. Le Mans, França

01.06.-02.06. Mugello, Itália

29.06.-30.06. Assen, Países Baixos

17.08.-18.08. Spielberg, Áustria

31.08.-01.09. Aragão, Espanha

07.09.-08.09. Misano, Itália