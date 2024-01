Lenoxx Phommara asciende al campo de los Rookies 2024

En elevento de selección celebrado en Guadix en octubre, ningún joven piloto de habla alemana superó inicialmente el obstáculo de la selección, pero ahora hay buenas noticias: Lenoxx Phommara competirá en la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2024.

El piloto suizo de 17 años, que terminó la Northern Talent Cup 2023 en segunda posición de la general, se coló en el grupo de pilotos y disputará la prestigiosa serie "Road to MotoGP" junto a la FIM JuniorGP (antiguo Campeonato del Mundo Junior).

Lenoxx Phommara ha declarado que recibió una llamada inesperada de Austria a mediados de enero: "En realidad, la decisión de aceptar se tomó inmediatamente. Sin embargo, no fue hasta más tarde cuando me di cuenta de lo que realmente significaba: la Red Bull Rookies Cup no sólo me da mucho tiempo de pilotaje y la oportunidad de competir con gente de ideas afines en equipos estandarizados, sino que también me da acceso a una de las redes junior más emocionantes de nuestro deporte. Tengo muchas ganas de conocer un montón de circuitos nuevos, hacerme más fuerte en cuanto a mentalidad y también atléticamente y, con suerte, competir en cabeza."

Tom Lüthi, Campeón del Mundo de 125cc en 2005, dos veces subcampeón de Moto2 y 17 veces ganador de GP, está encantado de que a su compatriota se le haya dado esta oportunidad: "La Red Bull Rookies Cup es la escuela mundialista perfecta. Todos pilotan el mismo material y luchan con los mismos recursos. La experiencia sobre las motos de Moto3 y la lucha en un apretado grupo de pilotos es ideal en combinación con la FIM JuniorGP y, por lo tanto, se considera el trampolín hacia el campeonato del mundo. La temporada será sin duda muy intensa para Lenoxx, pero al menos igual de instructiva. Le deseo mucho éxito y mucha diversión".

Sergio Phommara, padre y mánager de Lenoxx, sabe que la inclusión en la alineación de pilotos Red Bull Rookies no sólo es relevante para el desarrollo del piloto, sino también para la financiación a largo plazo de una carrera de carreras. "Para nosotros, es una señal de credibilidad que podamos transmitir el 1:1 a posibles patrocinadores. Demuestra que Lenoxx también tiene lo que hay que tener para ser un profesional a los ojos de los principales expertos en motociclismo del mundo: estamos sentando las bases para una carrera exitosa a largo plazo y, por tanto, para una inversión sensata por parte de los patrocinadores en el desarrollo de Lenoxx."

Para Lenoxx Phommara, la temporada 2024 comienza con la apertura del GP Junior en Misano/Italia el 21 de abril, seguida del primer fin de semana de carreras de la Red Bull Rookies Cup exactamente una semana después en Jerez/España. Paralelamente a los dos campeonatos, también está completando el aprendizaje Sport KV en el Talent Campus Bodensee.

Calendario provisional de la Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, España (test)

27.04-28.04. Jerez, España

11/05-12/05 Le Mans, Francia

01/06-02/06 Mugello, Italia

29/06-30/06 Assen, Países Bajos

17/08-18/08 Spielberg, Austria

31 Ago - 01 Sep Aragón, España

07.09.-08.09. Misano, Italia