Lenoxx Phommara rejoint le peloton des rookies 2024

Lors de l'événement de sélection à Guadix en octobre, aucun jeune pilote germanophone n'avait franchi l'obstacle de la sélection, mais les nouvelles sont désormais réjouissantes : Lenoxx Phommara prendra le départ de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2024.

Le jeune Suisse de 17 ans, qui avait terminé à la deuxième place du classement général de la Northern Talent Cup 2023, s'est glissé dans le peloton des pilotes et participera à la prestigieuse série "Road to MotoGP" parallèlement au FIM JuniorGP (anciennement Championnat du monde junior).

Mi-janvier, Lenoxx Phommara a reçu un appel inattendu pour l'Autriche : "La décision d'accepter a été prise immédiatement. Mais ce n'est que plus tard que j'ai réalisé ce que cela signifiait vraiment : avec la Red Bull Rookies Cup, je ne bénéficie pas seulement de beaucoup de temps de conduite et de la chance de me mesurer à d'autres personnes partageant les mêmes idées que moi sur un matériel identique, mais j'ai également accès à l'un des réseaux de jeunes les plus passionnants de notre sport. Je me réjouis de découvrir de nombreux nouveaux circuits, de devenir plus fort dans l'esprit et aussi sur le plan sportif et, je l'espère, de me battre en tête".

Tom Lüthi, champion du monde 125 cm3 en 2005, double vice-champion du monde Moto2 et 17 fois vainqueur de GP, se réjouit que son compatriote ait cette chance : "La Red Bull Rookies Cup est l'école parfaite pour le championnat du monde. Tout le monde roule sur le même matériel, se bat avec les mêmes moyens. L'expérience acquise sur les motos Moto3 et la lutte au sein d'un peloton de pilotes restreint sont optimales en combinaison avec le FIM JuniorGP et sont ainsi considérées comme un tremplin vers le championnat du monde. La saison sera certainement très intense pour Lenoxx, mais au moins aussi instructive. Je lui souhaite beaucoup de succès et beaucoup de plaisir" !

L'admission dans le peloton des Red Bull Rookies est, outre le développement de la conduite, également pertinente pour le financement durable d'une carrière de pilote de course, sait Sergio Phommara, père et manager de Lenoxx. "Pour nous, c'est un signe de crédibilité que nous pouvons transmettre 1:1 à d'éventuels sponsors. Cela montre que Lenoxx a l'étoffe d'un professionnel, même aux yeux des plus grands experts mondiaux du sport motocycliste - nous posons ainsi la première pierre d'une carrière réussie à long terme et donc d'un investissement judicieux des sponsors dans le développement de Lenoxx".

Pour Lenoxx Phommara, la saison 2024 débutera avec l'ouverture du JuniorGP à Misano/Italie le 21 avril, suivi du premier week-end de course de la Red Bull Rookies Cup exactement une semaine plus tard à Jerez/Espagne. Parallèlement à ces deux championnats, il suit un apprentissage de commerce en sport au Talent Campus Bodensee.

Calendrier provisoire de la Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, Espagne (test)

27.04.-28.04. Jerez, Espagne

11.05.-12.05. Le Mans, France

01.06.-02.06. Mugello, Italie

29.06.-30.06. Assen, Pays-Bas

17.08.-18.08. Spielberg, Autriche

31.08.-01.09. Aragón, Espagne

07.09.-08.09. Misano, Italie