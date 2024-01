Lenoxx Phommara sale nel campo degli Esordienti 2024

Buone notizie per il panorama svizzero dei GP: Lenoxx Phommara (17) parteciperà alla Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2024 - "la scuola perfetta per il campionato del mondo" secondo Tom Lüthi.

All'evento di selezione tenutosi a Guadix in ottobre, nessun giovane pilota di lingua tedesca aveva inizialmente superato l'ostacolo della selezione, ma ora ci sono buone notizie: Lenoxx Phommara parteciperà alla Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2024.

Il diciassettenne pilota svizzero, che ha concluso la Northern Talent Cup 2023 al secondo posto assoluto, è entrato nel novero dei piloti e parteciperà alla prestigiosa serie "Road to MotoGP" insieme al FIM JuniorGP (ex Campionato del Mondo Junior).

Lenoxx Phommara ha raccontato di aver ricevuto una chiamata inaspettata dall'Austria a metà gennaio: "La decisione di accettare è stata presa immediatamente. Tuttavia, solo in un secondo momento ho capito cosa significasse: la Red Bull Rookies Cup non solo mi offre molto tempo in sella e la possibilità di gareggiare con persone che la pensano allo stesso modo su un equipaggiamento standardizzato, ma mi dà anche accesso a una delle reti junior più interessanti del nostro sport. Non vedo l'ora di conoscere molte nuove piste, di rafforzarmi dal punto di vista mentale e atletico e, spero, di gareggiare davanti a tutti".

Tom Lüthi, Campione del Mondo 125cc nel 2005, due volte secondo in Moto2 e 17 volte vincitore di GP, è felice che al suo connazionale sia stata data questa opportunità: "La Red Bull Rookies Cup è la scuola perfetta per il campionato mondiale. Tutti corrono con lo stesso materiale e lottano con le stesse risorse. L'esperienza sulle moto della Moto3 e la battaglia in un gruppo ristretto di piloti è ideale in combinazione con la FIM JuniorGP e viene quindi vista come il trampolino di lancio per il campionato mondiale. La stagione sarà sicuramente molto intensa per Lenoxx, ma almeno altrettanto istruttiva. Gli auguro ogni successo e tanto divertimento!".

Sergio Phommara, padre e manager di Lenoxx, sa che l'inclusione nella formazione dei piloti Red Bull Rookies non è solo importante per lo sviluppo del pilota, ma anche per il finanziamento a lungo termine di una carriera agonistica. "Per noi è un segno di credibilità che possiamo trasmettere 1:1 a potenziali sponsor. Dimostra che anche Lenoxx ha le carte in regola per essere un professionista agli occhi dei maggiori esperti di motociclismo del mondo - stiamo gettando le basi per una carriera di successo a lungo termine e quindi per un investimento sensato da parte degli sponsor nello sviluppo di Lenoxx".

Per Lenoxx Phommara, la stagione 2024 inizia con l'apertura del GP Junior a Misano/Italia il 21 aprile, seguita dal primo weekend di gara della Red Bull Rookies Cup esattamente una settimana dopo a Jerez/Spagna. Parallelamente ai due campionati, sta anche completando l'apprendistato Sport KV presso il Talent Campus Bodensee.

Calendario provvisorio della Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, Spagna (test)

27.04-28.04. Jerez, Spagna

11/05-12/05 Le Mans, Francia

01/06-02/06 Mugello, Italia

29/06-30/06 Assen, Paesi Bassi

17/08-18/08 Spielberg, Austria

31 agosto - 01 settembre Aragona, Spagna

07.09.-08.09. Misano, Italia