Lenoxx Phommara passa para o campo dos Rookies de 2024

Boas notícias para a cena GP suíça: Lenoxx Phommara (17) vai competir na Red Bull MotoGP Rookies Cup em 2024 - "a escola perfeita para o campeonato do mundo", de acordo com Tom Lüthi.

Noevento de seleção em Guadix, em outubro, nenhum jovem piloto de língua alemã ultrapassou inicialmente o obstáculo da seleção, mas agora há boas notícias: Lenoxx Phommara vai competir na Red Bull MotoGP Rookies Cup em 2024.

O piloto suíço de 17 anos, que terminou a Northern Talent Cup 2023 em segundo lugar na classificação geral, entrou no grupo de pilotos e vai disputar a prestigiada série "Road to MotoGP", a par do FIM JuniorGP (antigo Campeonato do Mundo de Juniores).

Lenoxx Phommara disse que recebeu uma chamada inesperada da Áustria em meados de janeiro: "A decisão de aceitar foi tomada imediatamente. No entanto, só mais tarde é que percebi o que realmente significava: a Red Bull Rookies Cup não só me dá muito tempo de condução e a oportunidade de competir com pessoas que pensam da mesma forma, com equipamento normalizado, como também me dá acesso a uma das mais excitantes redes de juniores do nosso desporto. Estou ansioso por conhecer muitas pistas novas, ficar mais forte em termos de mentalidade e também a nível desportivo e, espero, competir na frente."

Tom Lüthi, Campeão do Mundo de 125cc em 2005, duas vezes vice-campeão de Moto2 e 17 vezes vencedor de GP, está encantado com a oportunidade dada ao seu compatriota: "A Red Bull Rookies Cup é a escola perfeita para o campeonato do mundo. Todos correm com o mesmo material e lutam com os mesmos recursos. A experiência nas motos de Moto3 e a batalha num campo apertado de pilotos é ideal em combinação com o FIM JuniorGP e é, por isso, vista como o trampolim para o campeonato do mundo. A época vai ser certamente muito intensa para o Lenoxx, mas pelo menos igualmente instrutiva. Desejo-lhe o maior sucesso e muita diversão!"

Sergio Phommara, pai e manager de Lenoxx, sabe que a inclusão no alinhamento de pilotos do Red Bull Rookies não é apenas relevante para o desenvolvimento do piloto, mas também para o financiamento a longo prazo de uma carreira de piloto. "Para nós, é um sinal de credibilidade que podemos transmitir 1:1 a potenciais patrocinadores. Mostra que Lenoxx também tem o que é preciso para ser um profissional aos olhos dos maiores especialistas mundiais em motociclismo - estamos a lançar as bases para uma carreira de sucesso a longo prazo e, portanto, para um investimento sensato dos patrocinadores no desenvolvimento de Lenoxx."

Para Lenoxx Phommara, a época de 2024 começa com a abertura do Junior GP em Misano/Itália, a 21 de abril, seguida do primeiro fim de semana de corridas da Red Bull Rookies Cup, exatamente uma semana depois, em Jerez/Espanha. Paralelamente aos dois campeonatos, está também a completar o estágio da Sport KV no Talent Campus Bodensee.

Calendário provisório da Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, Espanha (teste)

27.04-28.04. Jerez, Espanha

11/05-12/05 Le Mans, França

01/06-02/06 Mugello, Itália

29/06-30/06 Assen, Países Baixos

17/08-18/08 Spielberg, Áustria

31 de agosto - 01 de setembro Aragão, Espanha

07.09.-08.09. Misano, Itália