Cuatro luchan por el título en la final de la Northern Talent Cup

Por primera vez, un piloto de Alemania lucha por el título en la final de la Northern Talent Cup: En las dos últimas carreras de la temporada en Hockenheim (22 a 24 de septiembre) en el marco de la IDM, el segundo clasificado Rocco Caspar Sessler quiere recortar su diferencia de 15 puntos con Lenoxx Phommara (Team Phommara) y decantar aún la lucha por el título a su favor. Un total de cuatro corredores tienen aún opciones de ganar el título en la final.



El suizo Phommara, de 16 años, encabeza la clasificación con 213 puntos, tras cuatro victorias y seis podios más hasta la fecha. Debido a una difícil primera carrera en el Red Bull Ring de Austria, Rocco Caspar Sessler perdió algo de terreno. El alemán del equipo MCA Racing había liderado anteriormente el campeonato, pero sólo pudo sumar dos puntos en la primera carrera en el Red Bull Ring y ahora está a 15 puntos de Phommara. Pero con tres victorias y cinco segundos puestos, el piloto de 15 años ya ha demostrado claramente su capacidad esta temporada y sigue motivado.



"He tenido grandes experiencias en Hockenheimring y he podido hacer muchos kilómetros en la pista, así que tengo muchas ganas de competir con el equipo MCA Racing", dijo Sessler. El joven piloto alemán es realista pero está decidido sobre sus posibilidades: "El campeonato estará reñido, pero lo daré todo para ganarlo".



Su compañero de equipo, el danés Julius Ahrenkiel-Frellsen, no sólo le pisa los talones a Sessler, sino también a Phommara. Con una curva ascendente de forma a lo largo de la temporada, no sólo consiguió su primera victoria en la quinta prueba de la temporada en Most, sino directamente una doble victoria. Ahora se encuentra a sólo cinco puntos de Sessler en tercera posición y, por tanto, a 20 puntos del líder del campeonato.



Un poco más lejos se encuentra Martin Vincze (VM Racing Team) en cuarta posición. Con 167 puntos en su cuenta, el húngaro teóricamente aún tiene una oportunidad de alcanzar a Phommara, pero él mismo sabe que 46 puntos son difíciles de recuperar en el fuerte campo de la Northern Talent Cup. Filip Novotny (DG Corse), de la República Checa, ocupa la 5ª posición y no tiene ninguna posibilidad de ganar la general.

Anakin Zelenak, por su parte, puede estar bastante satisfecho con su primera temporada en la Northern Talent Cup hasta el momento. El piloto del JRP Academy Racing Team ha experimentado algunos altibajos, ha aprendido mucho y tiene 46 puntos en su cuenta antes de la final, lo que le sitúa en la duodécima posición de la general. Sin embargo, el piloto de 15 años no estará en la parrilla de salida de Hockenheimring, ya que hace cuatro semanas sufrió una fractura de clavícula mientras entrenaba con su moto, que aún no se ha curado del todo.

La final comienza el viernes con la primera sesión de entrenamientos libres a las 09:55, seguida de la segunda a las 13:35 y la tercera a las 16:50. El sábado, a las 10:40, se disputará la segunda sesión de entrenamientos libres. El sábado a las 10:40, los pilotos de la Northern Talent Cup realizarán su primera sesión clasificatoria, que decidirá la parrilla para la primera carrera a las 14:40. La segunda sesión clasificatoria de media hora comenzará a las 09:50 del domingo, que a su vez decidirá la alineación para la segunda y última carrera de la temporada a las 14:35. Ambas carreras se retransmitirán en directo en www.idm.de/live.