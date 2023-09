Lutte à quatre pour le titre lors de la finale de la Northern Talent Cup

Pour la première fois, un pilote allemand se battra pour le titre lors de la finale de la Northern Talent Cup : Lors des deux dernières courses de la saison à Hockenheim (du 22 au 24 septembre) dans le cadre de l'IDM, Rocco Caspar Sessler, deuxième du classement, tentera de rattraper son retard de 15 points sur Lenoxx Phommara (Team Phommara) et de faire tourner la lutte pour le titre en sa faveur. Au total, quatre coureurs ont encore des chances de remporter le titre lors de la finale.



Le Suisse Phommara, âgé de 16 ans, est en tête du classement avec 213 points, après quatre victoires et six autres places sur le podium. En raison d'une première course difficile sur le Red Bull Ring en Autriche, Rocco Caspar Sessler a perdu un peu de terrain. L'Allemand de l'équipe MCA Racing était auparavant en tête du championnat, mais il n'a pu prendre que deux points lors de la première course sur le Red Bull Ring et se retrouve désormais à 15 points de Phommara. Mais avec trois victoires et cinq deuxièmes places, le jeune homme de 15 ans a déjà clairement montré ses capacités cette saison et reste motivé.



"J'ai déjà vécu de belles expériences sur le circuit d'Hockenheim et j'ai pu parcourir de nombreux kilomètres sur la piste, c'est pourquoi je suis très heureux de prendre le départ avec l'équipe MCA Racing", explique Sessler. Le jeune pilote allemand voit ses chances de manière réaliste mais déterminée : "Avec le championnat, ce sera serré, mais je vais tout donner pour le gagner".



Son coéquipier, le Danois Julius Ahrenkiel-Frellsen, est non seulement sur les talons de Sessler, mais aussi de Phommara. Avec une courbe de forme croissante au cours de la saison, il a non seulement remporté sa première victoire, mais aussi directement un doublé lors du cinquième tour de la saison à Most. Il n'est plus qu'à cinq points de Sessler, à la troisième place, et donc à 20 points du leader du championnat.



Un peu plus loin, Martin Vincze (VM Racing Team) occupe la quatrième position. Avec 167 points à son actif, le Hongrois a théoriquement encore une chance de rattraper Phommara, mais il sait lui-même que 46 points sont difficiles à rattraper dans le peloton de tête de la Northern Talent Cup. Le Tchèque Filip Novotny (DG Corse), cinquième, n'a plus aucune chance de remporter le classement général.

Anakin Zelenak, quant à lui, peut être satisfait de sa première saison en Northern Talent Cup. Le pilote du JRP Academy Racing Team a connu des hauts et des bas, a beaucoup appris et compte 46 points à son actif avant la finale, ce qui le place à la 12e place du classement général. Le jeune homme de 15 ans ne sera toutefois pas au départ sur le circuit d'Hockenheim, car il s'est fracturé la clavicule il y a quatre semaines lors d'un entraînement à vélo et n'est pas encore complètement guéri.

La finale débutera le vendredi avec la première séance d'essais libres à 9h55, suivie de la deuxième séance d'essais libres à 13h35 et d'une troisième séance d'essais à 16h50. Samedi, à 10h40, les pilotes de la Northern Talent Cup effectueront leur première séance de qualification, qui déterminera la grille de départ de la première course à 14h40. Dimanche, à 9h50, la deuxième séance de qualification d'une demi-heure débutera, qui déterminera à son tour la grille de départ de la deuxième et dernière course de la saison à 14h35. Les deux courses seront retransmises en direct sur www.idm.de/live.