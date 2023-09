Quattro lottano per il titolo alle finali della Northern Talent Cup

Per la prima volta, un pilota tedesco è in lotta per il titolo nella finale della Northern Talent Cup: Nelle ultime due gare della stagione a Hockenheim (22-24 settembre) nell'ambito dell'IDM, Rocco Caspar Sessler, secondo in classifica, vuole colmare il suo distacco di 15 punti da Lenoxx Phommara (Team Phommara) e volgere la lotta per il titolo a suo favore. Un totale di quattro corridori ha ancora la possibilità di vincere il titolo alla finale.



Il 16enne svizzero Phommara è in testa alla classifica con 213 punti dopo quattro vittorie e altri sei podi ottenuti finora. A causa della difficile prima gara disputata l'ultima volta al Red Bull Ring in Austria, Rocco Caspar Sessler ha perso terreno. Il tedesco del team MCA Racing era precedentemente in testa al campionato, ma è riuscito a conquistare solo due punti nella prima gara al Red Bull Ring e ora è a 15 punti da Phommara. Ma con tre vittorie e cinque secondi posti, il quindicenne ha già dimostrato chiaramente le sue capacità in questa stagione e rimane motivato.



"Ho avuto molte esperienze positive all'Hockenheimring e ho potuto percorrere molti chilometri in pista, quindi non vedo l'ora di gareggiare con il team MCA Racing", ha dichiarato Sessler. Il pilota tedesco junior è realista ma determinato sulle sue possibilità: "Il campionato sarà vicino, ma darò tutto per vincerlo".



Il suo compagno di squadra, il danese Julius Ahrenkiel-Frellsen, non è solo alle calcagna di Sessler, ma anche di Phommara. Con una curva di forma in ascesa nel corso della stagione, non solo è riuscito a conquistare la sua prima vittoria al quinto round della stagione a Most, ma direttamente una doppia vittoria. Ora si trova a soli cinque punti da Sessler, al terzo posto, e quindi a una distanza di 20 punti dal leader del campionato.



Un po' più lontano c'è Martin Vincze (VM Racing Team) in quarta posizione. Con 167 punti, l'ungherese ha teoricamente ancora la possibilità di raggiungere Phommara, ma sa bene che 46 punti sono difficili da recuperare nel forte campo della Northern Talent Cup. Filip Novotny (DG Corse) della Repubblica Ceca è in quinta posizione e non ha alcuna possibilità di vincere il titolo assoluto.

Anakin Zelenak, invece, può ritenersi soddisfatto della sua prima stagione nella Northern Talent Cup. Il pilota del JRP Academy Racing Team ha vissuto alcuni alti e bassi, ha imparato molto e ha 46 punti sul suo conto prima della finale, che lo collocano al dodicesimo posto in classifica generale. Il quindicenne, tuttavia, non sarà sulla griglia di partenza dell'Hockenheimring, poiché quattro settimane fa, mentre si allenava in moto, ha riportato la frattura della clavicola, non ancora completamente guarita.

La finale inizia venerdì con la prima sessione di prove libere alle 09:55, seguita dalle seconde prove libere alle 13:35 e dalla terza sessione di prove libere alle 16:50. Sabato, alle 10.40, i piloti della Northern Talent Cup disputeranno la prima sessione di qualifiche, che deciderà la griglia di partenza della prima gara delle 14.40. Domenica, alle 9.50, inizierà la seconda sessione di qualifiche di mezz'ora, che a sua volta deciderà lo schieramento della seconda e ultima gara della stagione alle 14.35. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su www.idm.de/live.