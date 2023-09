Quatro lutam pelo título na final da Northern Talent Cup

Pela primeira vez, um piloto da Alemanha está a lutar pelo título na final da Northern Talent Cup: Nas duas últimas corridas da época em Hockenheim (22 a 24 de setembro), no âmbito da IDM, Rocco Caspar Sessler, segundo na classificação, quer reduzir a diferença de 15 pontos para Lenoxx Phommara (Team Phommara) e ainda virar a luta pelo título a seu favor. No total, quatro cavaleiros ainda têm hipóteses de conquistar o título na final.



O suíço Phommara, de 16 anos, está no topo da classificação com 213 pontos, após quatro vitórias e seis subidas ao pódio até ao momento. Devido a uma primeira corrida difícil no Red Bull Ring, na Áustria, Rocco Caspar Sessler perdeu algum terreno. O alemão da equipa MCA Racing tinha liderado o campeonato, mas só conseguiu conquistar dois pontos na primeira corrida no Red Bull Ring e está agora a 15 pontos de Phommara. Mas com três vitórias e cinco segundos lugares, o jovem de 15 anos já mostrou claramente as suas capacidades esta época e continua motivado.



"Tive muitas experiências fantásticas em Hockenheimring e pude fazer muitos quilómetros na pista, por isso estou ansioso por competir com a MCA Racing Team", disse Sessler. O piloto júnior alemão é realista, mas determinado quanto às suas hipóteses: "O campeonato vai ser renhido, mas vou dar tudo para o ganhar".



O seu colega de equipa, o dinamarquês Julius Ahrenkiel-Frellsen, não está apenas atrás de Sessler, mas também de Phommara. Com uma curva ascendente de forma ao longo da época, ele não só conseguiu a sua primeira vitória na quinta ronda da época, em Most, mas também uma dupla vitória. Agora, ele está apenas cinco pontos atrás de Sessler na terceira posição e, portanto, a uma distância de 20 pontos do líder do campeonato.



Um pouco mais longe está Martin Vincze (VM Racing Team) na quarta posição. Com 167 pontos na sua conta, o húngaro ainda tem, teoricamente, uma hipótese de alcançar Phommara, mas sabe que 46 pontos são difíceis de recuperar no forte pelotão da Northern Talent Cup. Filip Novotny (DG Corse) da República Checa está na 5ª posição e não tem qualquer hipótese de ganhar o título geral.

Anakin Zelenak, por seu lado, pode estar bastante satisfeito com a sua primeira época na Northern Talent Cup até agora. O piloto da JRP Academy Racing Team passou por alguns altos e baixos, aprendeu muito e tem 46 pontos na sua conta antes da final, o que o coloca no décimo segundo lugar da geral. No entanto, o jovem de 15 anos não estará na grelha de partida em Hockenheimring, uma vez que sofreu uma fratura da clavícula há quatro semanas, enquanto treinava na sua moto, que ainda não está totalmente curada.

A final começa na sexta-feira com a primeira sessão de treinos livres às 09:55, seguida da segunda sessão de treinos livres às 13:35 e de uma terceira sessão de treinos às 16:50. No sábado, às 10h40, os pilotos da Northern Talent Cup farão a sua primeira sessão de qualificação, que decidirá a grelha para a primeira corrida, às 14h40. A segunda sessão de qualificação de meia hora terá início às 9h50 de domingo, que por sua vez decidirá a formação para a segunda e última corrida da época, às 14h35. Ambas as corridas serão transmitidas em direto em www.idm.de/live.