IBPM Superbike Open 2023: Campeón coronado - por fin

Antes de que se celebraran los sprints del Campeonato Internacional de Promoción de Bicicletas IBPM, la última carrera de la Copa Alemana de Resistencia estaba en el orden del día. 54 equipos aceptaron el reto de la carrera de 2 horas. El equipo Defense One partía desde la pole, para la que Danijel Peric había marcado el mejor tiempo en la calificación con un 1:29.2 min. Tras una emocionante carrera, en la que Defense One mantuvo un intenso duelo con el equipo ERT, el #82 terminó como ganador por un estrechísimo margen de unos nueve segundos y se adjudicó la clasificación de Moto1000. ERT se coronó como el mejor equipo de Moto600, y en la clasificación de Resistencia con los equipos de una sola moto, el Team Helbig se hizo con otra victoria. Los defensores del título de la temporada 2023 fueron Defense One en Moto1000. Frischebringer en Moto600 y Team Helbig en la clase Endurance.

Superbike Open el sábado

El sábado tuvo lugar el primer enfrentamiento en la categoría Superbike Open. Recordamos: En Schleiz, René Hennemann había sido declarado campeón, lo que resultó ser un error tras un serio cálculo de la clasificación por puntos. Aunque era inalcanzable por delante de Danijel Peric, Alexander Steinhaus había remontado tanto gracias a muy buenos resultados que no fue suficiente para el próximo título de Hennemann. Aún le faltaban cuatro puntos para cerrar el saco.

Como era de esperar, Danijel Peric colocó su BMW en la pole en Oschersleben, con Henne y Markus Witte a su lado. Steinhaus era quinto en la parrilla. Hubo cierta confusión al inicio de la carrera. El hombre que ocupaba la cuarta posición de la parrilla, Robert Rininsland, reventó una manguera del radiador y hubo que interrumpir la salida. Malinterpretando la situación, Peric y Hennemann se sintieron obligados a arrancar de todos modos y en un principio querían salir hacia el pit lane. Cuando ambos pilotos se dieron cuenta de que no había ningún otro piloto con ellos, volvieron a la parrilla de salida.

La salida pudo tener lugar inmediatamente gracias a la rápida retirada del líquido que se había escapado de la GSX R de Robert por parte del equipo profesional de seguridad en pista del Motorsport Arena. Hennemann se puso en cabeza, que le fue arrebatada por Peric en la tercera vuelta. Justo detrás de él estaba su inmediato rival en el campeonato, Steinhaus. A pesar de sus enormes esfuerzos, Steinhaus fue incapaz de atacarle seriamente. Al contrario. En la última curva de la carrera, sufrió una trágica caída y el piloto invitado Lukas Franke cruzó la línea de meta en tercer lugar. Hennemann habría llegado hasta el final de no haber sido por lo sucedido al principio de la carrera.

El control de carrera se reservó el resultado y finalmente consideró oportuno imponer sanciones deportivas a los dos protagonistas. Una penalización de 20 segundos y el descenso de cinco posiciones en la parrilla de salida de la carrera 2 para ambos pilotos significó un tercer puesto en los puntos para Peric y el sexto para Hennemann. Con los 10 puntos resultantes, Henne tenía realmente el título en el bolsillo y después de todas las turbulencias pudo por fin y con razón alegrarse del título.

Superbike Open el domingo

La carrera 2 del domingo fue mucho menos espectacular. El piloto invitado Justus Weinke lideró desde la pole hasta cuatro vueltas antes del final, entonces Danijel Peric tomó la delantera y se hizo con la victoria. Hennemann no volvió a tomar la salida, no había nada más que ganar para él en ese momento y no quería arriesgarse a una caída con la moto que le habían prestado para la final. Alex Steinhaus volvió a la carrera tras reparar su moto y terminó cuarto y tercero respectivamente en la clasificación por puntos. Robert Rininsland, cuya Suzuki funcionó sin problemas esta vez, fue una granada. Se catapultó desde el final de la parrilla de salida hasta la undécima plaza ya en la segunda vuelta y fue avanzando poco a poco hasta el tercer y segundo puesto de la clasificación por puntos.

"El equipo MAXX Adrenalin felicita al ganador y a los clasificados del open de Superbike y les da las gracias por una gran temporada", concluyen los responsables. "Los resultados y la clasificación del campeonato se pueden encontrar en el servidor de resultados ".

Los 10 primeros en el campeonato después de deducir los resultados de la huelga

1. 224 puntos # 39 René Hennemann/GER

2. 196 puntos # 20 Danijel Peric/CRO

3. 184 puntos # 60 Alexander Steinhaus/GER

4. 164 puntos # 886 Geoffrey Possen/BEL

5. 149 Puntos # 29 Markus Witte/GER

6. 134 Puntos #509 Dennis Stankowski/GER

7. 110 Puntos 87 Jannic Langer/GER

8. 103 Puntos #811 Ricardo Töpfer/GER

9. 97 Puntos # 77 Erik Thomsen/DEN

10. 87 Puntos # 86 Mario Damm/GER