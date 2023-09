IBPM Superbike Open 2023 : Champion désigné - enfin

Avant de disputer les sprints du championnat international de promotion de la moto IBPM, la dernière course de la German Endurance Cup a eu lieu. 54 équipes ont relevé le défi de cette course de deux heures. L'équipe Defense One, pour laquelle Danijel Peric a réalisé le meilleur temps des qualifications avec 1:29.2 min, s'est élancée en pole position. Après une course passionnante, au cours de laquelle Defense One s'est battue intensément avec l'équipe ERT, l'équipe #82 a franchi la ligne d'arrivée avec une avance d'environ neuf secondes et a remporté le classement Moto1000. ERT a été couronnée meilleure équipe de Moto600, tandis que l'équipe Helbig s'est à nouveau imposée dans le classement d'endurance avec les équipes de motos simples. Defense One a remporté le titre de la saison 2023 en Moto1000. Les Frischebringer en Moto600 et le Team Helbig en Endurance.

Superbike Open le samedi

Le samedi, la première épreuve de force a eu lieu dans la catégorie Superbike Open. Rappelons qu'à Schleiz, Rene Hennemann avait été déclaré champion, ce qui s'est avéré être une erreur après un calcul sérieux du nombre de points. Il avait certes une avance irrattrapable sur Danijel Peric, mais Alexander Steinhaus s'était hissé si haut grâce à de très bons résultats que cela ne suffisait pas pour le prochain titre de Hennemann. Il lui fallait encore quatre points pour boucler la boucle.

Comme on pouvait s'y attendre, Danijel Peric a placé sa BMW en pole position à Oschersleben, avec Henne et Markus Witte à ses côtés. Steinhaus s'est classé cinquième sur la grille de départ. Le début de la course a été marqué par une certaine confusion. L'homme en quatrième position sur la grille, Robert Rininsland, a fait éclater une durite de radiateur et le départ a dû être interrompu. Interprétant mal la situation, Peric et Hennemann se sont sentis obligés de partir malgré tout et voulaient initialement se rendre dans la voie des stands. Lorsque les deux pilotes ont réalisé qu'aucun autre pilote n'était en route avec eux, ils sont revenus sur la ligne de départ.

Le départ a pu être donné immédiatement grâce à la sécurité professionnelle de la piste de Motorsportarena qui a rapidement nettoyé le liquide qui s'était échappé de la GSX R de Robert. Hennemann a pris la tête de la course, qui lui a été reprise par Peric au troisième tour. Son concurrent direct au championnat, Steinhaus, se trouvait juste derrière lui. Malgré des efforts massifs, ce dernier n'a pas réussi à l'attaquer sérieusement. Au contraire. Dans le dernier virage de la course, il a tragiquement chuté et le pilote invité Lukas Franke a franchi la ligne d'arrivée en troisième position. Hennemann aurait pu s'en sortir s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé au début de la course.

La direction de course a mis le résultat sous réserve et a finalement été amenée à prononcer des pénalités sportives à l'encontre des deux acteurs. Une pénalité de 20 secondes et un recul de cinq places sur la grille de départ de la course 2 pour les deux pilotes ont abouti à la troisième place aux points pour Peric et à la sixième pour Hennemann. Avec les 10 points qui en découlent, Henne avait donc vraiment le titre en poche et pouvait enfin se réjouir, à juste titre, de ce titre après toutes ces turbulences.

Superbike Open le dimanche

La course 2 du dimanche s'est déroulée de manière beaucoup moins spectaculaire. Le pilote invité Justus Weinke a mené depuis la pole jusqu'à quatre tours de la fin, puis Danijel Peric s'est placé en tête et a remporté la victoire. Hennemann n'avait pas pris de nouveau départ, il n'y avait plus rien à gagner pour lui à ce stade et il ne voulait pas risquer une chute avec la moto qu'il avait empruntée pour la finale. Alex Steinhaus était de nouveau de la partie après la réparation de sa moto et a franchi la ligne d'arrivée en quatrième et troisième position du classement par points. Robert Rininsland, dont la Suzuki a fonctionné cette fois sans problème, a fait une course d'enfer. Il s'est propulsé de la fin de la grille de départ à la onzième place dès le deuxième tour et n'a cessé de progresser pour atteindre la troisième et la deuxième place du classement par points.

"L'équipe de MAXX Adrenalin félicite le vainqueur et les classés du Superbike open et les remercie pour cette formidable saison", déclarent les responsables en guise de conclusion. "Les résultats et les classements du championnat sont disponibles sur le serveur de résultats ".

Le top 10 du championnat après déduction des résultats biffés

1. 224 points # 39 René Hennemann/GER

2. 196 points # 20 Danijel Peric/CRO

3. 184 points # 60 Alexander Steinhaus/GER

4. 164 points #886 Geoffrey Possen/BEL

5. 149 points # 29 Markus Witte/GER

6. 134 points #509 Dennis Stankowski/GER

7. 110 points # 87 Jannic Langer/GER

8. 103 points #811 Ricardo Töpfer/GER

9. 97 points # 77 Erik Thomsen/DEN

10. 87 points # 86 Mario Damm/GER