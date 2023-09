IBPM Superbike Open 2023: Finalmente incoronato il campione

Prima degli sprint dell'International Bike Promotion Championship IBPM, era in programma l'ultima gara della German Endurance Cup. 54 squadre hanno accettato la sfida delle 2 ore di gara. Il Team Defense One è partito dalla pole, per il quale Danijel Peric aveva segnato il miglior tempo in qualifica con un 1:29.2 min. Dopo una gara entusiasmante, in cui Defense One ha combattuto un intenso duello con il team ERT, la #82 ha concluso la gara con un margine molto stretto di circa nove secondi e ha vinto la classifica Moto1000. ERT è stato incoronato miglior team nella Moto600, mentre nella classifica Endurance con i team monomotore, il Team Helbig ha ottenuto un'altra vittoria. I detentori del titolo della stagione 2023 sono stati Defense One nella Moto1000. Frischebringer nella Moto600 e il Team Helbig nella classe Endurance.

Superbike aperta sabato

Sabato si è svolta la prima prova di forza della classe Superbike Open. Ricordiamo che a Schleiz Rene Hennemann era stato dichiarato campione, cosa che si è rivelata un errore dopo un serio calcolo della classifica a punti. Sebbene fosse inattaccabile davanti a Danijel Peric, Alexander Steinhaus si era fatto strada grazie a ottimi risultati, tanto da non essere sufficiente per il prossimo titolo di Hennemann. Gli mancavano ancora quattro punti per chiudere la borsa.

Come previsto, Danijel Peric ha piazzato la sua BMW in pole position a Oschersleben, con Henne e Markus Witte accanto a lui. Steinhaus era quinto in griglia. C'è stata un po' di confusione all'inizio della gara. L'uomo in posizione di griglia 4, Robert Rininsland, ha rotto un tubo del radiatore e la partenza è stata interrotta. Interpretando male la situazione, Peric e Hennemann si sono sentiti costretti a partire comunque e inizialmente volevano partire per la corsia dei box. Quando entrambi i piloti si sono resi conto che non c'era nessun altro pilota con loro, sono tornati sulla griglia di partenza.

La partenza è potuta avvenire immediatamente grazie alla rapida rimozione del liquido fuoriuscito dalla GSX R di Robert da parte del team di sicurezza professionale della Motorsport Arena. Hennemann ha preso il comando, che gli è stato sottratto da Peric nel corso del terzo giro. Subito dietro c'era il suo immediato rivale in campionato Steinhaus. Nonostante gli sforzi massicci, Steinhaus non è riuscito ad attaccarlo seriamente. Al contrario. All'ultima curva della gara è tragicamente caduto e il pilota ospite Lukas Franke ha tagliato il traguardo in terza posizione. Hennemann avrebbe chiuso la gara, se non fosse stato per gli eventi che si sono verificati all'inizio della corsa.

Il controllo della gara ha messo in riserva il risultato e alla fine ha ritenuto opportuno emettere sanzioni sportive nei confronti dei due protagonisti. Una penalità di 20 secondi e la retrocessione di cinque posizioni in griglia in gara 2 per entrambi i piloti hanno significato un terzo posto nei punti per Peric e un sesto per Hennemann. Con i 10 punti risultanti, Henne aveva davvero il titolo in tasca e dopo tutte le turbolenze ha potuto finalmente e giustamente gioire per il titolo.

Superbike Open di domenica

La gara 2 di domenica è stata molto meno spettacolare. Il pilota ospite Justus Weinke ha condotto dalla pole fino a quattro giri dalla fine, poi Danijel Peric ha preso il comando e si è aggiudicato la vittoria. Hennemann non è ripartito, non c'era più nulla da vincere per lui a questo punto e non voleva rischiare una caduta con la moto che aveva preso in prestito per la finale. Alex Steinhaus è tornato in gara dopo che la sua moto era stata riparata ed è arrivato rispettivamente quarto e terzo nella classifica a punti. Robert Rininsland, la cui Suzuki questa volta ha funzionato senza problemi, è stato una granata. Si è catapultato dalla fine della griglia di partenza all'undicesimo posto già al secondo giro e si è fatto strada costantemente fino al terzo e al secondo posto nella classifica a punti.

"Il team MAXX Adrenalin si congratula con il vincitore e i piazzati della Superbike open e ringrazia per la grande stagione", concludono i responsabili. "I risultati e la classifica del campionato sono disponibili sul server dei risultati ".

La top 10 del campionato dopo la deduzione dei risultati dello strike

1. 224 punti # 39 René Hennemann/GER

2. 196 punti # 20 Danijel Peric/CRO

3. 184 punti # 60 Alexander Steinhaus/GER

4. 164 punti #886 Geoffrey Possen/BEL

5. 149 punti # 29 Markus Witte/GER

6. 134 punti #509 Dennis Stankowski/GER

7. 110 punti # 87 Jannic Langer/GER

8. 103 punti #811 Ricardo Töpfer/GER

9. 97 punti # 77 Erik Thomsen/DEN

10. 87 punti # 86 Mario Damm/GER