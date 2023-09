IBPM Superbike Open 2023: Campeão coroado - finalmente

Antes da realização dos sprints do Campeonato Internacional de Promoção de Bicicletas IBPM, a última corrida da Taça da Alemanha de Resistência estava na ordem do dia. 54 equipas aceitaram o desafio da corrida de 2 horas. A equipa Defense One partiu da pole, para a qual Danijel Peric tinha marcado o melhor tempo na qualificação com 1:29.2 min. Depois de uma corrida emocionante, em que a Defense One travou um intenso duelo com a equipa ERT, a #82 terminou como vencedora por uma margem muito estreita de cerca de nove segundos e venceu a classificação de Moto1000. A ERT foi coroada a melhor equipa na Moto600 e, na classificação de Resistência com as equipas de uma moto, a Team Helbig obteve outra vitória. Os detentores do título da época de 2023 foram a Defense One na Moto1000. Frischebringer na Moto600 e Team Helbig na classe Endurance.

Superbike Open no sábado

O primeiro confronto na classe Superbike Open seguiu-se no sábado. Recordamos: em Schleiz, René Hennemann tinha sido declarado campeão, o que se revelou um erro após um cálculo sério da classificação de pontos. Apesar de ter ficado à frente de Danijel Peric, Alexander Steinhaus subiu tanto na classificação graças aos seus bons resultados que não foi suficiente para o próximo título de Hennemann. Ainda lhe faltavam quatro pontos para fechar o saco.

Como esperado, Danijel Peric colocou o seu BMW na pole em Oschersleben, com Henne e Markus Witte ao seu lado. Steinhaus foi o quinto na grelha. Houve alguma confusão no início da corrida. O homem na posição 4 da grelha, Robert Rininsland, rebentou uma mangueira do radiador e a partida teve de ser interrompida. Interpretando mal a situação, Peric e Hennemann sentiram-se obrigados a arrancar de qualquer forma e inicialmente queriam partir para as boxes. Quando ambos os pilotos se aperceberam que não havia outro piloto com eles, regressaram à grelha de partida.

A partida pôde então ter lugar imediatamente graças à rápida remoção do líquido que tinha escapado do GSX R de Robert pela equipa profissional de segurança da pista no Motorsport Arena. Hennemann assumiu a liderança, que lhe foi tirada por Peric na volta 3. Logo atrás dele estava o seu rival imediato no campeonato, Steinhaus. Apesar dos grandes esforços, Steinhaus não conseguiu atacá-lo seriamente. Pelo contrário. Na última curva da corrida, caiu tragicamente e o piloto convidado Lukas Franke cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. Hennemann teria chegado ao fim, não fossem os acontecimentos no início da corrida.

O controlo da corrida colocou o resultado sob reserva e, finalmente, achou por bem aplicar sanções desportivas aos dois intervenientes. Uma penalização de tempo de 20 segundos e a despromoção de cinco posições na grelha na corrida 2 para ambos os pilotos significou um terceiro lugar nos pontos para Peric e um sexto para Hennemann. Com os 10 pontos resultantes, Henne tinha realmente o título no saco e, depois de toda a turbulência, pôde finalmente e com razão regozijar-se com o título.

Superbike Open no domingo

A corrida 2 de domingo foi muito menos espetacular. O piloto convidado Justus Weinke liderou desde a pole até quatro voltas antes do final, depois Danijel Peric assumiu a liderança e conquistou a vitória. Hennemann não voltou a arrancar, pois já não havia mais nada para ganhar e não queria arriscar uma queda com a mota que lhe tinha sido emprestada para a final. Alex Steinhaus voltou à corrida depois de a sua moto ter sido reparada e terminou em quarto e terceiro, respetivamente, na classificação por pontos. Robert Rininsland, cuja Suzuki funcionou sem problemas desta vez, foi uma granada. Catapultado do final da grelha de partida para o décimo primeiro lugar logo na segunda volta, foi avançando de forma constante até ao terceiro e segundo lugares na classificação por pontos.

"A equipa MAXX Adrenalin felicita o vencedor e os classificados do Open Superbike e agradece a excelente temporada", concluem os responsáveis. "Os resultados e a classificação do campeonato podem ser consultados no servidor de resultados ."

Os 10 primeiros do campeonato após a dedução dos resultados da greve

1. 224 pontos # 39 René Hennemann/GER

2. 196 pontos # 20 Danijel Peric/CRO

3. 184 pontos # 60 Alexander Steinhaus/GER

4. 164 pontos # 886 Geoffrey Possen/BEL

5. 149 Pontos # 29 Markus Witte/GER

6. 134 Pontos # 509 Dennis Stankowski/GER

7. 110 Pontos # 87 Jannic Langer/GER

8. 103 Pontos # 811 Ricardo Töpfer/GER

9. 97 Pontos # 77 Erik Thomsen/DEN

10. 87 Pontos # 86 Mario Damm/GER