Yamaha R7 Cup : Valentin Folger remporte la SuperFinale

"Nous sommes tous encore assez bouleversés, toute l'équipe et ma famille. C'était un week-end de folie. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout à remporter le titre européen", a déclaré Valentin Folger à SPEEDWEEK.com après le plus grand succès de sa carrière.

L'avant-dernière course de la saison IDM 2023, qui s'est déroulée en août à Assen, était déjà la dernière course de la saison pour la Yamaha R7 Cup allemande, qui fait partie du programme cadre de l'IDM. Comme prévu, Valentin Folger a remporté le titre grâce à ses 6e et 7e victoires de la saison sur 10. S'il a dû trembler jusqu'à la dernière course, c'est uniquement grâce à un zéro pointé.

Il s'est ainsi qualifié, avec le vice-champion de la Coupe Michel-Caspar Wieth, pour la SuperFinale européenne Yamaha R7 qui se déroulera ce week-end dans le cadre du championnat du monde Superbike à Aragon, en Espagne. Bien sûr, il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre avant de participer. "J'étais heureux d'être là en premier lieu. Logiquement, j'avais du mal à évaluer la concurrence", explique le cousin de Jonas Folger, âgé de 22 ans.

Après avoir fait le point (troisième place lors des essais libres), Valentin Folger, le fils d'Alexander Folger, premier vainqueur de l'ADAC-Junior Cup en 1993 et pilote prometteur de DM, s'est qualifié pour la septième place sur la grille de départ. Avec cela, il n'était toujours pas question de faire un grand saut. C'est pourtant ce qu'il a réussi à faire.

Lors de la première course, il a fait une erreur après un super départ, alors qu'il était en troisième position. En poussant, il est allé loin, ce qui l'a fait reculer à la dixième position. A la fin de l'avant-dernier tour, il a cru que la course était terminée et a poussé un cri de joie. Mais la course a continué. Valentin Folger s'en est rendu compte et a dépassé quatre adversaires dans le dernier tour. Le deuxième ayant écopé d'une pénalité de temps pour ne pas avoir réglé un long lap penalty, "Vale" a tout de même pu se réjouir de la deuxième place.

Ce n'était pas une mauvaise position de départ pour la deuxième course, qui devait être additionnée à la première et déterminer ainsi le vainqueur du classement général. "Lors de la deuxième course, j'ai pris un super départ et j'étais d'abord quatrième. J'ai ensuite été un peu trop motivé et j'ai fait la même erreur que lors de la première course". Valentin s'est compliqué la vie en réussissant à intégrer un long lap inutile dans le même virage.

Il a ainsi été relégué à la fin du top 10, avant de repartir à la conquête de l'avant. Pendant un moment, il a mené le grand groupe qui se battait pour la première place. Dans le dernier tour, il s'est positionné en deuxième position pour tromper le leader dans le dernier virage et remporter la course et la finale européenne. "La deuxième place n'aurait pas suffi, car le vainqueur de la première course se trouvait à la troisième place", a déclaré Valentin à propos de ses talents de calculateur sous le casque.

L'un des premiers à le féliciter a été, comme presque toujours, Jonas Folger. "Il voulait en fait passer parce qu'il faisait de toute façon des tests à Valence avec KTM. Mais il a ensuite dû se rendre à Misano", a fièrement fait remarquer Valentin.

"C'était ma première fois dans le camp des pilotes de Superbike. C'est très professionnel, mais je suis surpris de voir à quel point c'est familial. Dimanche, j'assisterai encore à toutes les autres courses avant de rentrer. Le championnat du monde de Superbike est mon grand objectif", affirme Valentin Folger. Ce titre n'est pas un obstacle, du moins pour la prochaine étape de sa carrière.

Il n'est pilote de course que depuis quatre ans. Il a certes participé à l'ADAC Mini Bike Cup, mais il a ensuite fait une pause dans la compétition jusqu'en 2020. A l'époque, il voulait participer à la Yamaha R3 Cup, mais celle-ci a été annulée par manque de participants lors de la première année de coupe à blanc de Corona. Il s'est donc directement dirigé vers l'IDM Supersport 300, où il n'a toutefois pas réussi à tirer de grosses ficelles.

Le deuxième participant allemand, Michel-Caspar Wieth, s'est classé 22e et 11e, ce qui le place à la 15e place du classement général.