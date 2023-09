Yamaha R7 Cup: Valentin Folger vince la SuperFinale

"Siamo tutti ancora piuttosto sopraffatti, l'intera squadra e la mia famiglia. È stato un weekend incredibile. Non me lo aspettavo. Non mi sarei mai aspettato di vincere il titolo europeo", ha dichiarato Valentin Folger a SPEEDWEEK.com dopo il più grande successo della sua carriera.

La penultima gara IDM della stagione 2023, svoltasi ad Assen in agosto, era già l'ultima gara della stagione per la Yamaha R7 Cup tedesca, che fa parte del programma di supporto IDM. In questa gara, Valentin Folger si è assicurato il titolo con le sue vittorie stagionali di 6 e 7 su dieci, come previsto. Il fatto che abbia dovuto tremare fino all'ultima gara è dovuto solo a uno zero.

Questo significava che, insieme al secondo classificato della Coppa, Michel-Caspar Wieth, si era qualificato per le Yamaha R7 European SuperFinals di questo fine settimana nell'ambito del Campionato Mondiale Superbike ad Aragon, in Spagna. Naturalmente, non sapeva cosa aspettarsi in anticipo. "Sono stato contento di essere lì. Logicamente, ho avuto difficoltà a valutare la concorrenza", ha detto il 22enne cugino di Jonas Folger.

Dopo la prima valutazione della sua posizione (terzo posto nelle prove libere), Valentin Folger, figlio di Alexander Folger, primo vincitore dell'ADAC Junior Cup nel 1993 e promettente pilota DM, si è qualificato al settimo posto sulla griglia di partenza. Tuttavia, non aveva ancora alcuna possibilità di arrivare in cima. Ma questo è stato esattamente ciò che ha ottenuto.

Nella prima gara, dopo un'ottima partenza, ha commesso un errore e si è trovato al terzo posto. Quando ha spinto, è andato largo una volta ed è arretrato in decima posizione. Alla fine del penultimo giro, pensava che la gara fosse finita ed esultava selvaggiamente. Ma l'inseguimento continuava. Dopo che Valentin Folger se ne è reso conto, ha superato quattro avversari nel vero giro finale. Poiché al secondo classificato è stata inflitta una penalità di tempo per non aver pagato una penalità di long-lap, "Vale" ha potuto godersi il secondo posto.

Una posizione di partenza niente male per la seconda gara, che sarebbe stata conteggiata insieme alla prima, determinando così il vincitore assoluto. "Nella seconda gara ho fatto un'altra ottima partenza e inizialmente ero quarto. Poi ero un po' troppo motivato e ho commesso lo stesso errore della prima gara". Valentin si è complicato la vita da solo riuscendo a fare un giro lungo non necessario nella stessa curva.

Questo lo ha fatto precipitare in fondo alla top-10 e si è riportato in testa. A volte ha guidato il grande gruppo in lotta per il primo posto. All'ultimo giro, si è posizionato in seconda posizione per ingannare il pilota appena in testa all'ultima curva e vincere la gara e la finale europea. "Il secondo posto non sarebbe stato sufficiente, perché il vincitore della prima gara era al terzo posto", ha detto Valentin a proposito della sua aritmetica sotto il casco.

Uno dei primi a dare il benvenuto è stato, come sempre, Jonas Folger. "In realtà voleva venire qui perché stava comunque facendo dei test con KTM a Valencia. Ma poi è dovuto passare a Misano", ha osservato Valentin con orgoglio.

"È stata la mia prima volta nel paddock della Superbike. È molto professionale, ma sono sorpreso di quanto sia ancora familiare. Domenica guarderò tutte le altre gare, poi tornerò indietro. Il Campionato del Mondo Superbike è il mio grande obiettivo", dice Valentin Folger. Almeno questo titolo non è un ostacolo per il prossimo passo della sua carriera.

È un pilota da soli quattro anni. Ha avuto un assaggio della ADAC Mini Bike Cup, ma poi si è preso una pausa dalle corse fino al 2020. A quel tempo, voleva partecipare alla Yamaha R3 Cup, ma è stata cancellata nel primo anno di Corona Clear Cut per mancanza di partecipanti. Così è passato direttamente alla IDM Supersport 300, nella quale, però, non è riuscito a spezzare nessuna corda spessa.

Il secondo partecipante tedesco, Michel-Caspar Wieth, si è classificato 22° e 11° e quindi 15° in classifica generale.