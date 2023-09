Taça Yamaha R7: Valentin Folger vence a SuperFinal

"Ainda estamos todos muito abalados, toda a equipa e a minha família. Foi um fim de semana dos diabos. Não estava à espera disto. Nunca esperei ganhar o título europeu", disse Valentin Folger ao SPEEDWEEK.com após o maior sucesso da sua carreira.

A penúltima corrida IDM da época de 2023 em Assen, em agosto, foi já a última corrida da época para a Taça da Alemanha Yamaha R7, que faz parte do programa de apoio IDM. Nesta corrida, Valentin Folger garantiu o título com as suas 6 e 7 vitórias em dez possíveis, como esperado. O facto de ter tido de tremer até à última corrida deveu-se apenas a um zero.

Isto significa que, juntamente com o segundo classificado da Taça, Michel-Caspar Wieth, se qualificou para a Yamaha R7 European SuperFinals deste fim de semana, no âmbito do Campeonato do Mundo de Superbikes em Aragão, Espanha. Claro que ele não sabia bem o que esperar de antemão. "Fiquei contente por lá estar. Logicamente, tive dificuldade em avaliar a concorrência", disse o primo de Jonas Folger, de 22 anos.

Após a primeira avaliação da sua posição (terceiro lugar nos treinos livres), Valentin Folger, o filho de Alexander Folger, que foi o primeiro vencedor da ADAC Junior Cup em 1993 e um promissor piloto da DM, qualificou-se para o sétimo lugar da grelha. No entanto, ainda não tinha hipóteses de chegar ao topo. Mas foi exatamente isso que conseguiu.

Na primeira corrida, cometeu um erro após uma excelente partida e ficou em terceiro lugar. Quando estava a forçar, passou uma vez e caiu para a décima posição. No final da penúltima volta, pensou que a corrida tinha terminado e aplaudiu com entusiasmo. Mas a perseguição continua. Quando Valentin Folger se apercebeu do facto, ultrapassou quatro adversários na verdadeira última volta. Uma vez que o segundo classificado recebeu uma penalização de tempo por não ter pago uma penalização por atraso, "Vale" pôde desfrutar do segundo lugar.

Não foi uma má posição de partida para a segunda corrida, que seria contada juntamente com a primeira e que determinaria o vencedor da geral. "Na segunda corrida, tive outra excelente partida e estava inicialmente em quarto lugar. Depois, estava um pouco motivado demais e cometi o mesmo erro que na primeira corrida." Valentin dificultou a sua vida ao conseguir efetuar uma volta longa desnecessária na mesma curva.

Isso deixou-o no fundo do top-10 e ele voltou para a frente. Por vezes, liderou o grande grupo que lutava pelo primeiro lugar. Na última volta, posicionou-se em segundo lugar para enganar o piloto que acabava de chegar à frente na última curva e ganhar a corrida e a final europeia. "O segundo lugar não teria sido suficiente, porque o vencedor da primeira corrida estava em terceiro lugar", disse Valentin sobre a sua aritmética debaixo do capacete.

Um dos primeiros a receber os cumprimentos foi, como quase sempre, Jonas Folger. "Na verdade, ele queria vir para cá porque estava a testar com a KTM em Valência. Mas depois teve de se mudar para Misano", referiu Valentin com orgulho.

"Foi a minha primeira vez no paddock de Superbike. É muito profissional, mas estou surpreendido como ainda é familiar. No domingo vou ver todas as outras corridas e depois vou regressar. O Campeonato do Mundo de Superbike é o meu grande objetivo", diz Valentin Folger. Bem, este título não é, pelo menos, um obstáculo para o próximo passo na sua carreira.

Ele só é piloto de corridas há quatro anos. Experimentou a Taça ADAC Mini Bike, mas depois fez uma pausa nas corridas até 2020. Nessa altura, queria participar na Taça Yamaha R3, mas foi cancelada no primeiro ano de Corona devido à falta de participantes. Por isso, foi diretamente para a IDM Supersport 300, na qual, no entanto, não conseguiu quebrar nenhuma corda grossa.

O segundo participante alemão, Michel-Caspar Wieth, terminou em 22º e 11º e, portanto, em 15º na geral.